【曾憲梓逝世】愛國商人在港創金利來　熱心家鄉教育　曾兩次換腎

曾任全國人大常委的曾憲梓，是服裝集團金利來（0533）的創辦人。他在1934年於梅州梅縣出生，1968來港，白手興家創立金利來，至於去年4月因健康原因辭去金利來主席及執行董事職務。

1968年創辦金利來 曾任人大常委

據金利來網頁介紹，曾憲梓年幼喪父，1961年畢業於廣州中山大學，1968年來港後，同年以家庭工作坊的方式，在香港創立生產領帶的金利來業務，其後產業逐步拓展至皮具及男士飾物。據港交所（0388）數據，金利來現時市值約25.5億元，截至6月底半年盈利1.63億元，按年減少4.5%。

曾憲梓是著名愛國商人，曾擔任第八至十屆全國人大常委，以及第七至十屆全國人大代表。

曾憲梓於1968年以家庭工作坊的方式創辦生產領帶的金利來，後來拓展男裝及皮具業務。（金利來網頁）

曾任基本法諮詢委員、特區籌委員委員

在港政務方面，曾憲梓在1985至1990年擔任香港基本法諮詢委員會委員，在1992至1997年擔任港事顧問，在1993至1995年擔任特區籌委會預備工作委員會委員，1996至1997年擔任特區籌備委員會委員，並在1997年獲頒大紫荊勳章。

在港客家商人代表 梅州捐贈多間學校

曾憲梓亦是本港客家商人代表人物，是香港客屬總會榮譽主席、香港梅州總商會永遠榮譽會長，以及香港中華總商會永遠榮譽會長。他在家鄉梅州捐款興建多所學校，包括梅縣扶大憲梓中心小學、梅縣麗群小學、梅州市曾憲梓中學等。

慈善服務方面，他成立了曾憲梓教育基金會，扶助貧困地區教育事業。又設立曾憲梓載人航天基金，推動中國航天科技發展。除此之外，曾憲梓亦熱心於體育，2008年北京奧運時，設立曾憲梓體育基金。各項慈善事業捐款總額數以億元計。

曾憲梓曾於2012年《ATV2012感動香港年度人物頒獎禮》領獎時，在台上表示會將個人財產捐給國家，惟金利來集團網頁並無相關記載。

1998年北京換腎有排斥 中山緊急再做手術

曾憲梓30多年前曾被病魔纏繞，據《南方日報》早年報道，曾憲梓早於1995年患上尿毒症，1998年到北京換腎則出現排斥，送回香港搶救，並在中央安排下緊急到中山大學附屬第一醫院進行第二次換賢手術。