【逃犯條例】新華社：國旗不可侮辱　呼籲特區政府嚴正執法

《新華社》周一（23日）發表時事評論文章稱，周日（22日）有數十名愛國愛港人士自發登上獅子山頂懸掛國旗，然而在沙田卻有暴徒將國旗扯下放在地上踐踏，兩種行為形成強烈對比，香港同胞在大是大非面前，應作出正確的選擇，旗幟鮮明地守護國旗。

評論以〈國旗不可侮辱，護旗更應鮮明〉為題，強調國旗是國家的象徵和標誌，維護國旗尊嚴就是維護國家和民族尊嚴，並指出在英國殖民統治的1950年，十幾位香港電影工作者學會的成員，在山上用身體擺成五星紅旗的造型以表達對祖國的熱愛，這張「特殊的國旗」照片流傳至今，而回歸後，香港同胞更以國家主人翁的姿態「發自內心地尊重國旗，愛護國旗」。

評論謂，在3個多月來的修例風波中，一些暴徒多次將國旗作為破壞及侮辱的目標，不僅是蓄意違法的惡行，對國家、民族的侮辱，更是對包括香港同胞在內的全體中國人民的褻瀆，「這種侮辱國旗的惡行一而再，再而三地不斷上演，只會激起正直的香港同胞和全體中國人民的強烈憤慨，也必將受到法律的嚴懲。」

有人將沙田大會堂外的國旗拆下，運到新城市廣場中庭破壞。（羅君豪攝）

評論重申，香港是祖國不可分割的一部分，尊重國旗、愛護國旗是每一位香港同胞的義務，並呼籲「更多原本沉默的香港同胞應該站出來，旗幟鮮明、理直氣壯地尊重國旗、愛護國旗，用愛國的正氣壓倒暴戾的邪氣」；而香港的執法機關要嚴正執法，依法懲治一切侮辱國旗的行為，「讓更多人看到，國旗不可辱，國家不可欺。守護國旗，就是守護香港。」