【逃犯條例】政府賀國慶推紀念郵票　幻彩詠香江加入國慶元素

距離「十一」國慶尚餘8日，政府早前宣布不會舉行國慶煙花匯演，不過政府今天（23日）發稿，公布一連串賀國慶活動，除了升旗儀式暨國慶酒會外，還會推出重新編排的「幻彩詠香江」燈光音樂匯演，以及發行以「中華人民共和國成立七十周年」為題的特別郵票。

政府指「十一」當天早上將會舉行的升旗儀式暨國慶酒會，同時「幻彩詠香江」燈光音樂匯演將在今年整個10月的每晚8時，透過重新編排，在LED屏幕展示慶祝國慶的元素，稱為觀眾帶來新的視聽體驗。

另外，香港郵政將於10月1日國慶日以「中華人民共和國成立七十周年」為題發行一套四枚郵票及一張郵票小型張。中國郵政、澳門郵電和香港郵政亦會於同日聯合發行一款郵票小冊子，以串連方式展示三地郵政為國慶主題而分別發行的郵票小型張，共賀國慶。

政府又表示，香港各區的主要街道、政府建築物外牆、政府場地及口岸將由本周開始陸續懸掛慶祝中華人民共和國成立七十周年的燈柱彩旗及橫額。

同時，國慶七十周年專題網站亦開始於今日起運作，讓公眾了解各項政府主辦的慶祝活動詳情和最新進展。特區政府稱期望社會各界一同參與，慶祝中華人民共和國成立七十周年這個重要里程碑。

香港郵政將於10月1日國慶日以「中華人民共和國成立七十周年」為題發行一套四枚郵票及一張郵票小型張。（政府新聞處）