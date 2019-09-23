吳宏斌：廠商會全力支持紀律部隊　相信堅守法治香港必能浴火重生

行政長官林鄭月娥及中聯辦副主任譚鐵牛，今日（23日）出席由香港中華廠商聯合會（廠商會）舉行的慶祝中華人民共和國成立70周年及廠商會85周年午餐酒會。 廠商會會長吳宏斌致歡迎辭時指強調，廠商會全力支持香港紀律部隊，又指雖然香港正值風雨飄搖，面臨巨大的經濟風暴，但只要堅守法治及一國兩制，香港必定能浴火重生。

林鄭：社會動盪令已下行的經濟雪上加霜

林鄭月娥致辭時表示，目前特區正面對着裡裡外外的挑戰，外圍經濟的不明朗因素，以及過去數月的社會動盪令香港已經下行的經濟進一步惡化，甚至可以講是雪上加霜，但特區政府依然抱持堅定的信念，迎難而上。繼續提供所需的支援。

她提到，財政司司上月剛宣布一系列支援中小企的措施，例如透過豁免27類政府收費、向多個政府部門轄下的租戶、商店等提供供百分之五十的租金減免等，以減輕企業經營成本。林鄭期望一系列措施能協助企業渡過難關。

吳宏斌：只要堅守法治香港必能鳳凰涅槃

廠商會會長吳宏斌致歡迎辭時指，廠商會自1934年創會以來，見證了國家經濟騰飛，引領業界參與國家建設，從不缺位。他表示，廠商會在剛剛過去的一年支持了海關110周年慈善網球賽，「還有一樣最重要，在過去我們也大力支持了香港的紀律部隊，廠商會是全力支持。」

吳宏斌指，雖然香港正值風雨飄搖，一場巨大的經濟風暴正醞釀之中，但相信雨後陽光一定更加燦爛，「在國家支持及行政長官的領導下，只要我們堅守法治及一國兩制，香港必定能鳳凰涅槃、浴火重生。」

酒會嘉賓包括政務司司長張建宗、外交部駐香港特別行政區特派員公署副特派員楊義瑞、立法會主席梁君彥。出席的人士還包括創新及科技局局長楊偉雄、勞工及福利局局長羅致光、公務員事務局局長羅智光、保安局局長李家超、運輸及房屋局局長陳帆、教育局局長楊潤雄、政制及內地事務局局長聶德權，以及中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室經濟部部長孫湘一等主要官員。

而廠商會領導，包括立法會代表吳永嘉議員、第一副會長史立德、第二副會長徐晉暉、永遠名譽會長梁欽榮、陳永棋、楊孫西、尹德勝、黃友嘉、施榮懷，副會長吳清煥、黃家和、陳國民、黃震、盧金榮、吳國安、馬介欽，以及行政總裁楊立門亦有出席。