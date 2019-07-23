【元朗黑夜】地建會梁志堅及廠商會吳宏斌　支持設獨立調查委員會

反《逃犯條例》修訂的爭議持續升溫，每個周末的遊行及示威不絕，陸續有各界別人士呼籲政府應成立獨立調查委員會，以查明個多月來衝突的前因後果。本周日（21日）爆出元朗疑黑社會「白衫人」追打「黑衣人」，有反修例者申請在本周六（27日）在元朗發起大遊行，雙方如箭在弦。 地產建設商會主席梁志堅接受《香港01》查詢時稱，個人同意成立獨立調查委員會，以了解各方看法，認為近日的事件令做生意的人都意興闌珊，政府要有取向，民生和經濟應放在首位，「有咩拗撬大家應該坐低傾」。 廠商會會長吳宏斌同樣以個人身份，認同獨立調查委員會，但強調不同意只查警方有無濫用武力。他又透露，廠商會初步傾向促政府與反修例的人士對話。

地產建設商會梁志堅同意設調查委員會，認為政府應以民生經濟為。（資料圖片）

梁志堅：調查委員會將事實講出嚟

梁志堅接受電話訪問時稱，個人認為成立獨立調查委員會有助了解各方看法，不過如何「獨立」則有待商討，例如有意見認為大法官應參與，但該法官本身亦應對事件有清晰了解。他續指，委員會亦應有政府代表，才能「將事實講出嚟」。

梁形容近日社會「亂七八糟」，不少店舖營業途中需提早關門，令老闆及僱員均意興闌珊。他認為政府要有取向，民生和經濟應放在首位，「有咩拗撬都好，大家應該坐低講清楚！」他透露地產建設商會將於短期內開會，討論會否就近日的事件表態。

▼7.21元朗黑夜▼

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廠商會會長吳宏斌個人改為支持設調查委員會。（資料圖片）

吳宏斌：香港病咗 要調查香港點樣有病

廠商會會長吳宏斌受訪時亦以個人身份表示，同意成立獨立調查委員會，他認為本港市民近日多次以和平遊行表達對修例的意見，應要了解現今香港出現的問題。他又引述港大校委盧寵茂早前指「香港病了」的言論，委員會應調查「香港點樣有病」。

他又解釋，之前不認同成立獨立調查委員會，是有意見提出只調查警方有無使用過度武力，吳認為必須全面查明事件的原因，非一面倒地展開調查，才有助了解事件的全部。

廠商會至今未有就委員會表態，吳宏斌透露商會今日召開了會議，會上初步傾向促請政府盡快與反對修例的人士展開對話，包括與學生、民主派人士等，廠商會在「不添煩添亂」的情況下才會作公開聲明。