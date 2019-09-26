【逃犯條例】新華社：反對美方「以港遏華」　套路如支持「台獨」

《新華社》周三（25日）發表時事評論文章稱，香港同胞在內的全中國人民，堅決反對美方以香港遏制中國的政治圖謀。

評論稱，美國國會加緊操弄「香港人權與民主法案」，並援引外國媒體指出，該法案草案中要求美國政府每年「認證香港的自治狀態」，以決定是否維持給予香港的「特殊待遇」，還威脅要制裁「打壓香港基本自由」的人士，「這一假人權之名、行霸權之實的政治動作，再次充分顯露美國一些政治勢力和政客插手香港事務、干涉中國內政的粗暴醜態，充分暴露了他們妄圖把香港當作遏制中國的棋子的險惡居心。」

評論續稱，美方長期以來的國內人權領域劣跡斑斑，且一直打着「人權」「民主」的旗號，干涉別國內政，動輒對他國進行制裁，而這樣做的目的就是要維護美國霸權地位，實現自身政治經濟利益，「佩洛西、蓬佩奧等政客不斷發表混淆是非、顛倒黑白的言論，高調接待『港獨』分子，為其『站台背書』，眼下更要升級動用法律『工具包』。種種行徑與過往美方支持『疆獨』『藏獨』『台獨』的『套路』如出一轍。」

評論強調，香港是中國不可分割的一部分，美方企圖「以港遏華」的圖謀極其卑劣，必遭包括香港同胞在內的全體中國人民堅決而有力的反對，「我們要再次奉勸美方放棄妄想，趕緊收手，停止介入香港事務、干涉中國內政。搞亂香港，對美國不會有好處，美方『以港遏華』的圖謀註定不會得逞，若一意孤行只會搬起石頭砸了自己的腳。」