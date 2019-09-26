【林鄭社區對話】學者：最後機會與和理非和解　需回應獨立調查

政府首場「社區對話」今天（26日）晚上於灣仔伊利沙伯體育館舉行，特首林鄭月娥及四名局長將會出席。 中文大學政治與行政學系副教授黃偉豪接受港台節目《千禧年代》訪問指出，根據各項民意調查數據，七至八成市民要求政府回應其餘四項民間訴求，其中成立獨立調查委員會為普遍市民的最低要求。他形容今天將會是林鄭和政府與「和理非」最後的對話機會，認為若林鄭今天不回應獨立調查的訴求，將失去與「和理非」和解的機會。

政府首場「社區對話」今天（26日）晚上於灣仔伊利沙伯體育館舉行。（資料圖片/盧翊銘攝）

學者批評對話前設太多



黃偉豪認為對話作用不大，激進示威者和部分「和理非」杯葛「社區對話」，加上以報名和抽籤的方式收集民意，抽樣方式不夠科學，認為今天出席的市民，未必能夠代表整體社會意見；又擔心對話被轉移視線，出現「政治問題政策化」等情況。

他認為，社區對話前設太多，政府應容許市民戴頭盔和防毒面罩，不認為參與者會「拎（頭盔、面罩）嚟掟嘢」；又認為即使150人可參與對話，但可能只有二十多人可以發言，作為溝通和發表意見的作用亦有限。

黃偉豪指出，香港的民意清晰，根據各項民意調查數據，七至八成市民要求政府回應其餘四項訴求，其中成立獨立調查委員會是市民的最低要求，形容今天是林鄭和政府與「和理非」最後的對話機會，認為若林鄭今天不回應獨立調查的訴求，將失去與「和理非」和解的機會。

他就社區對話向政府提出多項建議，包括建議行會成員和管治團隊不應就市民訴求早早落閘，同時林鄭應澄清自己在政治上的可控範圍，讓港人看到還有多少談判空間。