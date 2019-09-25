【林鄭社區對話】入座安排有嚴格規則　以「透明」方式抽籤發問

政府首場「社區對話」明（26日）晚上於灣仔伊利沙伯體育館舉行，超過2萬名市民爭奪150個名額，獲分配名額的人已陸續收到通知。 然而150人在現場，亦未必能保證每個人都可以發言，無可避免要經過抽籤。消息透露，明天現場抽籤的方法將會十分「透明」。

按排隊入場次序順序坐 抽座位編號發言

消息人士指，明天150名市民到場之後，需排隊依次進場。市民魚貫進場後，會按先後次序坐在指定範圍內座位，每個座位都有編號，例如排第一的市民坐在1號位，第二位順序坐在2號位等。座位佈局呈扇子形，稍呈弧度面向一眾官員。

對話會將會即場抽籤，每次在透明箱中抽出一個座位號碼，因此抽籤過程相當「透明」。而坐在被抽出號碼座位的市民，就可以有最多3分鐘發言時間。

集合幾條問題一次過回應 非一問一答

首場「社區對話」開始時，特首林鄭月娥只有簡短開場白，希望盡量讓更多人發言。消息人士指，為了讓更多人有發言機會，對話不會以一問一答形式進行，而是連續抽出幾個人各自發言，集合幾條問題之後一次過由合適官員回答。

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每人發言時間3分鐘 無限定發言名額

消息指，對話會沒有限定發言名額，希望可以有更多人發言。

據了解，明天的「社區對話」除了有林鄭月娥，政制及內地事務局局長聶德權、商務及經濟發展局局長邱騰華、民政事務局局長劉江華和食物及衞生局局長陳肇始均會出席，而政制及內地事務局局長政治助理、前記者吳璟儁將擔任主持人。

政府出稿公布安排 未具體交代入座及抽籤方式

另外，政府晚上發稿，政府發言人表示，行政長官林鄭月娥將與民政事務局局長劉江華、食物及衞生局局長陳肇始教授、商務及經濟發展局局長邱騰華和政制及內地事務局局長聶德權一同出席明晚社區對話。又指主辦單位會以抽籤方式抽出發言的市民。為了令更多市民能夠發言，每人發言時間定為約三分鐘。行政長官和出席官員大致會以綜合方式，每隔一段時間回應數名市民的發言和提問，然而，在促進行政長官和官員與市民互動的原則下，答問安排會適當地作靈活處理。



發言人提醒出席「社區對話」的市民要預留時間接受安檢，並遵守場地約章。