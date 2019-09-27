【政圈風聲】建制倡先動議撤修例、後發表施政報告　林鄭另有算盤

修訂《逃犯條例》引起社會極大爭議，大批示威者在7月1日衝擊立法會，大樓內部設施受不同程度損壞，需提早休會並進行搶修工作。立法會主席梁君彥早前表明，希望能如期在10月展開新一個立法年度會議。 據了解，政府原定在10月9日正式復會，但因復修工程仍未峻工，將押後至16日正式復會。與此同時，建制派內有聲音認為，政府應在當日先動議撤回修例，「斷咗條尾」，才擇日宣讀新一份《施政報告》。但消息人士表明，政府無意這樣做，會按傳統在復會當天宣讀《施政報告》。

大批示威者在7月1日衝擊立法會，大樓內部設施受不同程度損壞，需提早休會並進行搶修工作。（資料圖片/羅君豪攝）

根據議事規則，立法會主席可決定何時復會。據了解，立法會原定在10月9日召開首次會議，惟因復修工程仍未峻工，故有消息透露，將押後復會至10月16日。根據慣常程序，立法會大會恢復前將召開一次內務委員會會議，有指原訂在10月4日舉行，亦需要延至10月11日的周五。

政府消息人士指，政府無意先動議撤回修例再宣讀新一份《施政報告》，故特首林鄭月娥將在復會當日宣讀任內第三份《施政報告》，預料復會後一星期的大會再動議撤回修例。（資料圖片/林若勤攝）

林鄭今月初宣布正式撤回修例時，預告保安局局長李家超會在立法會復會後「動議撤回」草案。據聞有建制派聲音指，政府應在立法會復會當天，隨即動議撤回修例，先安撫反對陣營情緒，「斷咗條尾」，然後宣讀施政報告，而因為按例特首到立法會宣讀施政報告當天，立法會不會有其他議程，故若按此建議，施政報告便需順延至17日周四或23日的下一個周三宣讀。

不過政府消息人士澄清，政府無意先動議撤回修例、後宣讀《施政報告》，特首林鄭月娥將會按傳統在立法會復會當日宣讀任內第三份《施政報告》。

換言之，李家超的「動議撤回」，料很大可能在林鄭發表施政報告後的第一個周三大會上提出。

立法會主席梁君彥早前表示，會以10月中完成復修及復會為目標，料維修費為4000萬至5000萬港元。據悉，立法會內的閉路電視監察系統的修復工作已大致完成。