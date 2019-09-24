【鄺俊宇遇襲】立法會議員鄺俊宇遭起飛腳踢後腦　斥事件荒謬

民主黨立法會議員鄺俊宇今(24日)早於天水圍遇襲受傷，由助理陪同送院，送院時需要戴上頸箍、由擔架床送院治理，他手踭、頸部及鼻子受傷。鄺俊宇於天水圍接受治理後，自行步出天水圍醫院外見傳媒。鄺俊宇稱對在光天化日下遇襲一事感到荒謬，遇襲時被一名施襲者，從後「好用力、有助跑姿勢踢咗一腳」，幸得途人上前協助。鄺俊宇強調，不會向惡勢力低頭，會堅持保護香港人。

鄺俊宇手踭、面部受傷，有明顯傷勢。（郭倩雯攝）

鄺俊宇下午3時許，自行步出天水圍醫院急症室會見傳媒，現場見他手踭、面部受傷。鄺俊宇稱，感激香港人、學生、市民的關心，對此感到很感動，他又感謝醫護人員、及今早途經事發地點協助他急救的市民。

後腦、後頸位置遭人起飛腳用力踢

鄺俊宇透露，今早他往停車場取車，欲前往立法會工作時，他上車的一刻，被一名戴口罩的男子從車上「扯落車」，在馬路位置，遭三名男子圍毆、拳打腳踢，「比較特別嘅地方係有第四個人攞住手機拍攝整個過程」，被施襲30多秒後，後腦位置有第三個施襲者「好用力、我諗有助跑姿勢踢咗一腳」，然後立即逃去，整個過程約數十秒至一分鐘左右。事後有途經的市民大驚，立即上前替鄺俊宇洗傷口，協助急救程序等。

堅持保護香港人

鄺俊宇強調，做為香港人的議員，「保護香港人係我哋嘅天職，如果保護香港人、保護學生、保護市民係會遭到人襲擊嘅話，呢個係國際醜聞。」鄺俊宇表示，過去的時間，民主派議員游走在雞蛋與高牆之間，一直希望保護市民不受傷、不流血。鄺俊宇表示，身上的傷雖然痛，但不夠香港人過去這段時間所經歷的傷痛，「我要去繼續堅持嘅嘢係，愁恨唔好遮蓋眼睛，我亦希望企係到同惡勢力講，香港人唔會怕。」鄺俊宇稱，不管面對多大的惡勢力，於過去、現在、未來，會堅持保護香港人。

對事件感荒謬

鄺俊宇續指，作為民選議員，在光天化日下遭襲擊，對事件感到非常荒謬，希望特首林鄭月娥於未來的落區對話時，「講畀大家聽，香港仍然係一個安全嘅地方。」

鄺俊宇手踭、面部受傷。（郭倩雯攝）

事發在今日（24日）早上十時許，立法會議員鄺俊宇於天水圍天業街3號對開社區中心遇襲，他由助理陪同下送院。至於鄺戴上頸箍、由擔架床送院治理，他手踭、頸部及鼻子受傷，送天水圍醫院治理。立法會議員林卓廷指，今日早上約十時，立法會議員鄺俊宇於天水圍健康院中心對開取車時，被三名可疑男子襲擊，其中一人手持攝錄機，其間有人踢向鄺俊宇後頸。民主黨表示，對於襲擊事件表示憤怒及強調譴責，他們促請警方全力追緝兇徒歸案。