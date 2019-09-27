【區議會選舉2019】民動名單擬戰360選區　趙家賢：只餘6個白區

區議會選舉將在11月24日舉行，民主動力召集人趙家賢及副召集人鍾錦麟今（27日）舉行傳媒茶聚時表示，全港453個選區現時只餘下6個白區，主要為新界西選區。他稱民主動力協調名單中，各個泛民政黨、現任區議員及其他友好團體將有360人岀選。

↓↓部分擬參選的民主派人士↓↓

撞區情況仍待解決 紅磡灣選區​周日做民調

趙家賢表示，民主動力機制名單內只餘一、兩個選區岀現撞區情況，預料區選提名期前能夠解決。另外，約有40個選區出現民動機制內組織與機制外組織「撞區」，及機制外組織互相「撞區」的情況。趙家賢表示，如若有地區人士邀請，民主動力會盡力提供協助。

另外因紅土家葉健榮和民主黨任國棟均有意參選紅磡灣選區，民動將於周日舉行紅磡灣民主派「民意調查」，當區選民可在早上10時至晚上10時，在紅磡港鐵黃埔站外投票選岀合心意的代表。

趙家賢稱，投票結束後該位置將成為點票站，票數較多者可代表民主派在紅磡灣服務，獲民主派推薦，成為該區「民主派區選聯盟」的代表。

沙田帝怡選區協調會議內容外洩

其中區政成員、沙田區議員黎梓恩的助理謝潔泳及民主黨社區主任劉青均有意出選帝怡選區，趙家賢稱沙田區政並非協調機制之內，民動曾在9月中為民主黨和區政聯盟主持一次協調會議，惟他對於有組織違反保密聲明，對外引述會議內容，他對此表示遺憾。

他又指，曾數度要求該組織主動聯絡另一組織協調，惟該組織一直未有主動與對方溝通，認為其做法不理想，強調民動充分認知這做法不是民主派支持者所希望見到。

趙家賢又指，傳統泛民組織與新興組織眼中的「組織」定義南轅北轍，因新組織未了解政黨實際運作，傳統泛民亦未完全了解新組織情況，坦言需時間磨合。鍾錦麟則稱，現屆區議會設有18區聯絡人，聯絡人多為當區區議員，熟絡當區情況，方便作岀協調和溝通工作。