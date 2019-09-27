【區議會選舉2019】白鴿退黨潮後遺症？與沙田區政撞區或致攬炒

區議會選舉將於11月24日舉行，民主派部分「撞區」情況仍未解決，沙田、馬鞍山更成為重災區。其中在沙田帝怡新選區的「撞區」風波，令民主黨新界東立法會議員林卓廷再次成為「風眼」。 沙田區政成員、沙田區議員黎梓恩的助理謝潔泳及民主黨社區主任劉青均有意出選帝怡選區，雙方商討後仍未成功協調。沙田區政早前發聲明指，謝潔泳於2018年11月開展社區工作，協助碩門邨二期入伙，劉青則於半年後才「落區」宣傳；12名沙田區議員早前亦發聲明，指謝潔泳較早落區，選民亦傾向支持年青人服務社區，認為應由謝潔泳代表民主派於「帝怡」選區。 林卓廷今天（26日）發聲明反駁，指該黨早於18年10月已通知民主動力有意派員參選，今年5月正式獲民主動力確認取得帝怡選區的參選權，又指區政聯盟9名區議員退出民主黨後，民主黨亦沒有派人到該黨有優先權的選區對選，籲黎梓恩及謝潔泳停止「撞區」對選。

林卓廷指，劉青已在帝怡區展開地區工作一段時間，盡心盡力服務居民，在反修例運動上亦出心出力，多次在機場、沙田一帶自備播放器材，播放運動的片段，被稱為「電視哥」，重申民主黨將維持有意派員在帝怡參選的安排。（資料圖片/林若勤攝）

因「雙牌頭」風波 59人去年底退出民主黨

59名民主黨「前綫系」黨員因「雙牌頭」風波，去年12月宣布退黨，林卓廷成為眾矢之的；部分「前綫系」成員及後組織及加入「區政聯盟」，包括5名區議員和至少9名社區主任。是次帝怡撞區風波，有地區人士形容是退黨潮的後遺症。

沙田帝怡屬新選區，根據民主動力機制，參選優先權原屬於工黨，工黨主席郭永健一度考慮參選。沙田區政早前指出，黎梓恩於去年10月18日通知民主動力召集人趙家賢，有意派助理謝潔泳到帝怡服務，並於11月展開地區工作，協助碩門邨二期入伙。

沙田區政稱，當時民主動力回覆時稱工黨將派人到該區，但人選尚未確定。惟趙家賢於19年4月向黎梓恩表示，民主黨將同樣「落戶」帝怡，遂區政分別於7月初和8月尾與民主黨沙田區議員鄭則文及北區區議員陳旭明聯絡，不過稱一直未獲民主黨正面回應。

12名沙田民主派區議員早前亦發聲明，指謝潔泳較早落區，選民亦傾向支持年青人服務社區，認為應由謝潔泳代表民主派於「帝怡」選區；又指劉青開始落區宣傳時，大部分碩門邨二期已入伙，認為他當時已忽略地區及民生議題。

黎梓恩指，屋邨入伙是地區工作者接觸街坊的關鍵時機，社區發展「唔會等政黨分餅仔」，不可能待協調完成才開始落區。

林卓廷指區政9區民主黨有優先權 但已讓出

林卓廷則指出，該黨早於18年10月已通知民主動力有意派員於帝怡參選，其後亦按照機制，與當時亦有意派員於帝怡參選的工黨進行協商，並於19年5月正式獲民主動力確認取得帝怡選區的參選權，認為過程完全符合民主動力既定機制；又指區政聯盟亦承認當初知悉工黨於帝怡選區有優先參選權，卻沒有與工黨溝通，形容做法「暗渡陳倉」。

林卓廷重申，區政聯盟其中9名成員將出選的選區（包括：錦英、烏溪沙、徑口、顯嘉、大埔中、大元、頌汀、宏福、廣明及天平東），民主黨在民主動力機制下原有優先權，但為顧全大局，民主黨已讓出全數9個區份，「希望區政聯盟成員顧念民主黨已讓出9個選區與區政聯盟成員，呼籲黎梓恩先生及謝潔泳小姐尊重機制，停止撞區對選，集中力量對抗建制。」

林卓廷指，劉青已在帝怡區展開地區工作一段時間，盡心盡力服務居民，在反修例運動上亦出心出力，多次在機場、沙田一帶自備播放器材，播放運動的片段，被稱為「電視哥」，重申民主黨將維持有意派員在帝怡參選的安排。

黎梓恩：現行協調機制扼殺公民社會發展

黎梓恩接受查詢時表示，謝潔泳開始落區之時，「一直唔見民主黨有出現」。他批評自行協調機制呃殺公民社會發展，政黨「生人霸死地」。他明言謝潔泳已下了很多苦功，會繼續在該區服務，明言：「做咗咁耐才走人，都對唔住社區啦。」他呼籲民主黨作為大黨，要有胸襟和顧全大局。對於林卓廷希望黎梓恩要顧念民主黨已讓九區，黎梓恩反駁：「嗰九區，係佢哋搞到自己人退黨。」

對於被指未完成溝通便隨即派員進行地區工作是「暗渡陳倉」，他指出，屋邨入伙是地區工作者接觸街坊的關鍵時機，社區發展「唔會等政黨分餅仔」，要待協調完成才開展工作極不合理。

除了帝怡外，據了解，馬鞍山至少四區出現嚴重「撞區」情況。然而，民主派在沙田區議會擁有19席，較建制派只差一席，有地區人士直指，民主派本應有望於11月區選翻盤，但如今「撞區」情況如此嚴重，恐怕最後兩敗俱傷，相關地區的議席版圖隨時無擴張、反萎縮。