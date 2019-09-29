【9.29遊行】水炮車沿路噴藍色水滅火、清路障　警兩新招清場

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有網民今發起遊行，警方在銅鑼灣、灣仔及金鐘施放多枚催淚彈驅散及拘捕多名示威者。警方這次改以新策略清場，包括一路推進一路施放大量催淚彈，加快清場速度。與此同時，入夜後，警方以水炮車推進，沿路發射水柱將示威者擺下的「火陣」撲熄，清除路障物，扮演「開路」前鋒角色。

入夜後，警方以水炮車向人群射水外，更沿路發射水柱將路障和火種撲熄。（歐嘉樂攝）

下午約四時，有示威者持續向政總內投擲汽油彈，警方隨即出動水炮車，向人群發射顏色水，同一時間發射多輪催淚彈驅散，防暴警馬上衝出來制服多名示威者。

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從直播畫面可見，警方今日採取兩新招：

（1）警方以往多採用一字排開站立式發射催淚彈，而今日在金鐘太古廣場外的金鐘道對峙過程中，則可見防暴隊一邊推進一邊發射，相信為加大清場的威力及加快清場的速度。

（2）示威者其後向灣仔方向退後，警方亦往灣仔位置前進，水炮車則在隊頭開路。入夜後，示威者沿灣仔多處設路障及縱火，水炮車先在駱克道向猛火燃燒的雜物兩度發射水柱，警員隨即上前移除障礙物，讓水炮車繼續前進。警方過去幾次出動水炮車都是射向示威者，作驅散人群之用，像今日般用作潑熄燃燒物，印象中罕見。

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