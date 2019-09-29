【9.29遊行】衝突現場如戰場　多記者受傷　眼疑中彈、被的士撞…

9.29遊行因無申不反對通知書，最終演變成激烈警民衝突，整個灣仔區及金鐘儼如戰場，上陣採訪的記者亦受波及。最嚴重傷勢的是印尼女記者眼部疑中彈，之後倒地要救護員立即送離。港台記者有攝影助理被警棍打中手部，手指紅腫及一度難以伸直。銅鑼灣更有的士撞倒記者，記者須送院治理。 下午警方在金鐘發水炮時，最少十多名記者被波及，當中包括《香港01》記者，記者多次清洗，6小時後仍感到痛楚。警方在金鐘發射多枚催淚彈驅散示威者人群時，當時直播中的記者雖然穿上防具，但仍感極不適，要中斷直播。另外又有攝影記者報稱中海綿彈。

本港印尼媒體SUARA一名女記者今日下午3時許，隨示威者大隊進行直播，當示威者走到灣仔行人天橋時，被防暴警員前後包抄，示威者及傳媒一路走至告士打道、近稅務大樓位置，防暴警多次警告眾人離開天橋，返回地面，惟示威者堅持留守橋上。

防暴警在多次警告下，多次擎槍指向示威者，雙方一度對峙，其間有防暴警邊擎槍邊退落樓梯時，懷疑開過一槍。從該印尼女記者的直播晝面見到，在「砰」一聲後她一直後退，之後不支倒地，鏡頭影住地面，未幾鏡頭一轉，見到有多名傳媒包圍着她，背後不斷有人大叫「Frist Aid」，亦有人呼叫「小姐」，「隻眼傷咗呀」，「call白車呀」，期間一直未見女記者有任何反應。救護員期後到場為她急救，送院治理。印尼大使館其後表示，女記者情況穩定，但仍需更多治理。

的士銅鑼灣撞記者 事後被大肆破壞

晚上九時在銅鑼灣有的士撞倒記者，記者需送院，之後司機被防暴警帶走。後來9時半，有在場人士大肆破壞該輛的士，車身被噴黑油，玻璃被用鐵枝砸碎，車頭發電機更被淋水「報廢」。

+ 2

港台攝記被警棍打中手部

港台攝影助理在灣仔採訪期間，疑被警員推撞，並被質問是否想「妨礙司法公正」。據港台報道，期間該名港台攝影助理被警棍打中手部，手指紅腫及一度難以伸直。香港電台發言人表示，攝影助理在正常採訪拍攝期間遭阻撓及手部被警棍擊傷，港台嚴厲譴責「針對新聞記者的暴力行為」，並保留追究權利。

《香港01》記者一度中水炮及催淚彈 被迫暫停直播

《香港01》亦有數名記者受傷。記者在下午6時遠東金融中心直播採訪時，警方促疏散無效下向示威者發射多枚催淚彈，當時在現場直播的記者被濃煙圍住，即使戴上口罩仍感不適，喉嚨及鼻都感到灼熱。記者被迫要中止直播。

之後兩名記者在金鐘特首辦採訪時，10米外的水炮車發射水炮橫掃，驅趕激進示威者，由於採訪距離相當近，當場有十多名記者被藍水掃中，包括《香港01》兩名直播記者。記者攝影機整個鏡頭亦被染藍，之後未能運作。記者皮膚被染藍，感到痛楚。清潔後，至晚上六小時後仍感到疼痛。另外，有《香港01》記者亦被海綿彈反彈擊中受輕傷。