【9.29遊行】九巴疑誤闖鵝頸橋對峙現場　穿越催淚煙的奇詭五分鐘

9.29遊行晚上約九時，在灣仔與銅鑼灣交界的鵝頸橋位置，出現一幅奇詭景象。一輛九巴疑誤闖鵝頸橋示威對峙現場，途中警方一度向巴士方向發射催淚彈，幸有一段距離，未有影響到乘客。正當直播畫面前的觀眾擔心巴士會否「被困」之際，示威者突然「分紅海」讓巴士經過，當巴士駛至警方防線前，警員亦「識做」讓路，兩邊陣營同時放巴士一條「活路」，駛過一段槍林彈雨的奇詭時刻。 放從現場影片拍得，該巴士為108號路線，由九龍灣啟業開出，駛經銅鑼灣前往寶馬山，本來警方已宣布銅鑼灣有激烈示威活動，道路本已不通，故當時警方和示威者兩邊陣營也不知巴士為何駛入對峙現場。

九巴疑誤闖鵝頸橋對峙現場。（盧翊銘攝）

一輛往啟業的108號九巴，疑誤闖被封的軒尼詩道鵝頸橋位置，當時該處正有一批示威者聚集，對面就是防暴警防線。當巴士被夾在示威者及警方防線中間，當電視直播畫面前的觀眾以為巴士會被困「戰場」之際，巴士之後一度停在路中間，此時巴士內有乘客向窗外示威者舉起手掌，露出五隻手指，似和應「五大訴求，缺一不可」口號，而街上示威者則向巴士內乘客拍當。

巴士經過示威者位置時，示威者先分成兩邊，讓巴士在中間慢駛經過，當時巴士內的多名乘客，再向於車窗舉掌，以示「五大訴求，缺一不可」。

巴士獲放行 現場未再爆衝突

之後巴士離開示威者位置後，就慢慢駛到警方防線前。當時巴士一度短暫停下，夾在示威者及警方中間，途中有警員曾向巴士方向發射催淚彈，催淚彈最終落在巴士後方約數十米，巴士乘客未有受到影響。幸好巴士最終獲警方讓路放行。巴士離開後，該路段示威者及警方亦未有再爆發衝突。

涉事的108號巴士日常路線為寶馬山總站至啟業總站，當中會途經大坑道、怡和街。