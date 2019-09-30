林鄭率超過240人訪京團出席國慶活動　涵蓋政商法律界人士

行政長官林鄭月娥今日率領超過240人的訪京團，出席國慶活動，政府今早公布團員名單，政界、商界及法律界人士均在內。

政府多名高層出席 米高嘉道理等商界巨頭隨團

名單顯示，香港各界人士國慶觀禮團團長為林鄭月娥，顧問為中聯辦主任王志民。

團員包括來自多方的人士，其中政界人士有財政司司長陳茂波、律政司司長鄭若驊、商務及經濟局局長邱騰華、立法會主席梁君彥等，而政務司司長張建宗不在團內，留港署理行政長官職務。

商界人士包括中電（0002）主席米高嘉道理、太古前大班簡基富、新世界發展（0017）執行副主席鄭志剛、中原集團創辦人施永青等。

馬道立、李國能在團 TVB李寶安、袁志偉在列

法律界人士包括終審法院首席法官馬道立、前首席法官李國能等。

名單中不乏傳媒界人士，例如電視廣播（TVB，0511）的行政總裁李寶安，以及助理總經理袁志偉，另外還有《信報》總編輯郭艷明、《南華早報》總編輯譚衛兒、《星島》行政總裁蕭世和等。

足總主席貝鈞奇、港大校長張翔均出席

名單中其他較為人認識的名字，還有廉政專員白韞六、足總主席貝鈞奇、全國港澳研究會副會長劉兆佳、中文大學前校長劉遵義、港大校長張翔、選舉管理委員會主席馮驊、蘭桂坊集團主席兼團結香港基金理事盛智文、香港大學深圳醫院院長盧寵茂等。