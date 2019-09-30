國慶前夕本港錄得逾72萬出入境人次　較去年同日下跌兩成

社會新聞
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即將踏入十一黃金周長假期，入境處今日（30日）公布昨日（29日）的出入境數字，共錄得723,570出入境人次，當中包括402,559人次入境、321,011人次出境。與去年同日臨時字錄得895,539人次出入境比較，下跌19.2%；其中出境人數比去年同日大跌36.7%。

高鐵西九龍站方面，昨日錄得18,099人次入境及12,025人次出境，合共出入錄人次為30,124人次，未達致與政府估算的目標乘客量80,100人次。（資料圖片）

根據入境處的各出入境管制站旅客抵港及離境臨時數字，昨日（29日）共有402,559人次入境香港，321,011人次出境離港；而去年同日，則有388,108入境人次，507,431人次出境離港，出入境人次較去年跌近19.2%。

在眾多管制站中，昨日以羅湖出入境人次最多，分別有114,953人次入境以及92,902人次出境。其次為落馬洲支線，分別錄得66,662人次入境以及52,172人次出境。

高鐵西九龍站方面，則有18,099人次入境及12,025人次出境，出入境人次合共錄得30,124人次，未能達致與政府估算的目標乘客量80,100人次，與去年相比下跌近37.3%。去年，西九站入境錄得23,206人次，出境則錄得24,803人次，合共出入境錄得48,009人次。

港珠澳大橋方面，昨日則錄得27491人次入境，22,590人次出境。

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