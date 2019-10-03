【禁蒙面法】胡志偉斥政府將問題「掃落地氈底」　憂衝突再加劇

反修例運動持續近4個月，警民衝突無日無之，警方執行職務手法備受質疑。民主黨於上月12至23日以電話隨機訪問了1,865名市民，調查結果顯示，有68%被訪者認為香港警察使用過份暴力，當中分別有52%及16%受訪者認為警察在執行有關職務時，使用的武力程度為「非常暴力」及「暴力」。 在警隊執法信心問題上，有69%受訪者表示對警隊執法「非常無信心」及「無信心」，只有26%受訪者仍對警隊執法「有信心」及「非常有信心」。 民主黨立法會議員尹兆堅指出，不滿及支持警隊的比例為「七三比」，又形容「數字會說話」，反映特首林鄭月娥一直迴避面對民意，「反而不斷『始暴製亂』和『縱容警隊違法執法』」，令社會掀起更大紛爭和民憤，他呼籲政府盡快面對現實，「唔好用更多嘅『警暴』令市民屈服」，否則會令香港面對的困局更嚴重。 黨主席胡志偉直指，引《緊急法》禁蒙面、宵禁等做法於事無補，只是把問題「掃落地氈底」，更會令衝突加劇，反映政府完全沒有思考如何解開社會的死結。

民主黨立法會議員尹兆堅指出，不滿及支持警隊的比例為「七三比」。（歐嘉樂攝）

不滿與支持警隊 民調顯示呈七三比

民主黨於上月12至23日以電話隨機訪問了1,865名市民，樣本數目較民意調查國際標準建議的1,000個樣本為多。結果顯示，有68%被訪者認為在反修例事件中，香港警察使用過份暴力，分別有52%及16%受訪者認為警察在執行有關職務時，使用的武力程度為「非常暴力」及「暴力」，只有32%人認為警察沒有使用過份暴力。

另外，有63%受訪者認為警隊在反修例事件中，表現是「非常不中立」及「不中立」，相反，只有30%受訪者認為警隊表現是「中立」及「非常中立」。執法信心問題上，有69%受訪者更表示對警隊執法「非常無信心」及「無信心」相反，只有26%受訪者仍對警隊執法「有信心」及「非常有信心」。民調亦顯示有69%受訪者支持成立獨立調查委員會，只有26%人表示不支持。

批緊急法禁蒙面甚至宵禁於事無補

尹兆堅指出，民意調查結果顯示，不滿及支持警隊的比例為「七三比」，他認為林鄭月娥一直迴避民意，不斷「始暴製亂」和「縱容警隊違法執法」，令社會掀起極大紛爭和民憤，他呼籲政府盡快面對現實，「唔好用更多嘅『警暴』令市民屈服」，否則會令香港面對的困局更嚴重。

對於政府或引《緊急法》禁蒙面，甚至有機會宵禁，胡志偉認為做法於事無補，只是把問題「掃落地氈底」，更會令衝突加劇，反映政府完全沒有思考如何解開社會的死結。胡志偉又擔心，引用《緊急法》成為鴉片毒品，「用得一次就可以再用，愈立愈辣。」

監警會前成員、立法會議員黃碧雲（右）認為，政府應反思為何這麼多巿民上街，是因為他們不滿警隊「濫權、濫暴」，若把重點放在蒙面法，是轉移焦點。（歐嘉樂攝）

指市民不滿警隊 反問為何容許警員隱藏身份

監警會前成員、立法會議員黃碧雲認為，政府應反思為何這麼多巿民上街，是因為他們不滿警隊「濫權、濫暴」，若把重點放在蒙面法，是轉移焦點，她相信部分暴力行為實為喬裝示威者的警員作出，質疑「點解警員又容許隱藏身份？」

抗議修定武力使用定義 令市民憂慮

對於警隊修訂《警察通例》第29章「武力與槍械的使用」章節，將「暴力攻擊」定義刪去「無意圖引致他人身體嚴重受傷」，修訂後由「引致或相當可能引致」取替，相應可使用的警棍，原被歸納為「中級武器」，在新修訂後，與橡膠彈、布袋彈、海綿彈及水炮車，一同被分類為「低殺傷力武器」。

黃碧雲嚴厲抗議有關做法，認為當前警方並非無足夠武器和權力，而是「濫權」，「唔需要用致命武器嘅時候用致命武器，令香港市非常之憂慮，我嚴厲抗議有關做法。」她促監警會盡快開會討論警隊修改指引的情況。