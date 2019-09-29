【反蒙面法】禁蒙面法警員同適用？ 張國鈞：不應綁綑作談判籌碼

反修例運動持續接近四個月，多名建制派立法會議員和港區人大代表均公開表態，要求就《反蒙面法》立法。行政會議成員、民建聯立法會議員張國鈞接受電視節目訪問指，禁蒙面可協助政府「止暴制亂」，強調不容他人遮掩身份任意妄為。他又說若政府不主動提出立法，民建聯亦會在立法會復會後，積極研究方案協助立法。 至於有人要求禁市民蒙面的同時，亦應禁止警員蒙面及應公開展示警員編號，張國鈞指不應把兩者綁綑作為談判籌碼，形容這不是等價交換，亦不是法治社會的行為。

張國鈞指禁蒙面可協助政府「止暴制亂」。（資料圖片/歐嘉樂攝）

只禁止政治集會蒙面

張國鈞指，過去幾個月看到暴力破壞程度升級，參與破壞的人都是蒙面，因此社會有強烈聲音要求立法禁止蒙面，協助政府「止暴制亂」。他指出，去年立法會研究部亦有就禁蒙面法發表報告，指國際上很多國家，例如德國、美國也有立《反蒙面法》。

對於有指禁蒙面會影響言論自由和集會由由？張國鈞指，美國最高法院經過法庭辯論，確定禁蒙面不會影響集會和言論自由。他強調，若在香港立法，不會「無止境」在所有情況禁止禁面，認為只禁止市民在政治集會活動蒙面，認為既可保障自由，亦可以維持公安秩序。

至於現在展開立法，會否觸發更大衝突？張國鈞認為，以現時社會氣氛，任何政策討論都會引起好大反應，立法會復會後，可能一些無爭議的法案辯論，也不時受包圍、衝擊。他強調不能容許市民遮掩身份任意妄為。他又說若政府不主動提出立法，民建聯亦會在立法會復會後，積極研究方案協助立法。

有聲音指引用《緊急法》禁蒙面，張國鈞指，早前有報道指政府研究引用《緊急法》，即有外資表達擔憂，他說理解在制定過程或影響外資和市民信心，但強調「呢個唔係令我哋有籍口乜都唔做」。

憂連儂牆影響選舉公平性

建制派早前與特首林鄭月娥會面，期間表達對於11月區選的憂慮，張國鈞坦言擔心區選能否繼續公平進行。他指出過去幾個月，社區幹事、區議員在進行地區工作時，面對很多非法、不合理衝擊，包括地方辦事處被破壞、街站被滋擾等。

他又指連儂牆影響公平選舉進行，任由任何人匿名對候選人作出攻擊，同時亦擔心市民會否在投票日因壓力和恐懼而投票。他強調無人希望延後或取消選舉，故他們希望政府盡一切辦法確保選舉過程和投票日，能公平、公正地進行選舉。