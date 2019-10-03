【禁蒙面法】建制倡參考加拿大模式立法　與禁警蒙面不能相提並論

反修訂《逃犯條例》風波未止息，建制派議員、人大代表及退休紀律部隊等人士建議政府透過頒佈緊急法實施《禁蒙面法》，以起阻嚇作用，止暴制亂。 民建聯立法會議員葛珮帆建議，初步參考加拿大的立法模式，傾向寬鬆處理。警察員佐級協會前主席陳祖光就指，立法有助警方辨認違法者身份。至於警員在執法時應否不蒙面，兩人就強調，針對詊違法者的的法律不能與警察執法相提並論。

民建聯立法會議員葛珮帆與多名人大代表陳曉風、陳曼琪等，以及退休紀律部隊人士今午宣布成立「禁蒙面法推動組」，並由人大常委譚耀宗、基本法委員會副主任譚惠珠及行會成員葉劉淑儀擔任顧問。

葛珮帆表示，反修例風波持續，暴力示威持續，有不少心理報告指出，示威者在蒙面後，會傾向做出更加激烈的行為，認為應該成立《禁蒙面法》止暴制亂。

民建聯立法會議員葛珮帆建議，初步建議參考加拿大的模式，針對非法集會和暴亂情況，禁止參與的人士蒙面。（余俊亮攝）

針對非法集會參與者 違法可判監10年

她說，初步建議參考加拿大的模式，針對非法集會和暴亂情況，禁止參與的人士蒙面，違例者最高可判監10年，但若因工作、醫療或駕駛需要，就可以豁免，又認為立法並不會影響市民遊行集會自由。

被問到若有市民戴口罩途經非法集會現場會否誤墮法網，委員之一的人大代表陳曉風表示，以加拿大的情況，市民戴面罩並不算犯法，但戴面罩參與暴亂示威，刑罰便會加重。

委員會之一、警察員佐級協會前主席陳祖光表示，立法有助警方辨認違法者身份，可達到預防、執法及舉證的效用，亦可加強阻嚇力，相信現職和退休警員都會支持。

被問到禁蒙面法是否同時規管警員，陳祖光就說，警員如果執行特別行動，或有行動需要才會蒙面，指一般警員執行職務都不會蒙面。他又說，法律應該保護執法者，因為警員是背負整個家庭被報復的風險執行任務。