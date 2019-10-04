【禁蒙面法】建制派40立法會議員　均支持制訂法案

政府今日公布以引用《緊急情況規例條例》，以《緊急法》訂立《禁蒙面法》。建制派40名立法會議會表示，支持制訂該法案。

要求措施有效止暴制亂手段 協助警方執法

40名建制派議員發出新聞稿，表示支持政府採用有效止暴制亂的手段，協助警方執法，以便盡快恢復社會秩序。他們表示，由於近期暴力示威者的暴力程度不斷升級，危害公共安全，因此他們支持引用《緊急情況規例條例》，通過《禁蒙面法》，禁止相關人士在指定場景而無合法理由遮閉全部或部分面容。

今次支持立法的建制派橫跨建制派多個政黨，以及民選與工能組別的議員，包括體育文化界議員馬逢國、保險界議員陳健波，民建聯議員李慧琼、陳克勤、蔣麗芸，經民聯林健鋒、張華峰、石禮謙，工聯會黃國健、郭偉強、麥美娟，自由黨張宇人、易志明、邵家輝，新民黨葉劉淑儀、容海恩，以及謝偉俊、何君堯等。

近期不少市民出希集會遊行，均戴上口罩，以免被認出身份。（資料圖片）

指外國亦有立法禁蒙面 亦有案例幫助執法

建制派議員表示，香港社會正面對自回歸以來最嚴峻的局面，暴力示威者都是戴上口罩或蒙面隱藏身份，令警方在蒐證及執法方面都面對困難，暴力示威者亦因而有機會逃避刑責。議員表示，有鑑於不少海外司法管轄區均已制訂禁止蒙面的法律，並有案例證實有助執法人員執法，因此，他們認為香港制訂《禁蒙面法》刻不容緩，讓警隊擁有更強的執法能力，亦可對示威者起到一定的阻嚇作用。

譚耀宗指可減少暴力 有不滿循對話會表達

今日是區議會選舉提名開始日，全國人大常委譚耀宗今早出席民建聯活動時亦表示，相信特首林鄭月娥的社區對話和《禁蒙面法》可以雙軌進行，立法能減少暴力事件，而市民有不滿亦可以透過和平對話表達。

同一場合的行政會議成員、民建聯葉國謙亦表示，不能接受現時的暴力行為，認為立法有助制裁違法者。