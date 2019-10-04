【禁蒙面法】政府：特首有權押後區選　預留12月1日作後備投票日

政府根據《緊急情況規例條例》訂立《禁止蒙面規例》，外關注意當局會否因應社會情況，以緊急法暫停11月的區議會。主責選舉事務的政制及內地事務局局長聶德權首次公開表示，當局會因應特殊情況制定特別措拖，確保區選在公平公正下進行，根據《區議會條例》，在一般選舉舉行前，若行政長官認為選舉有相當可能受騷亂、公開暴力等，則可藉命令指示將該項選舉押後，而當局已預留12月1日作後備投票日。

聶德權稱，若決定押後投票，新選舉日期必須在原本投票日的14日內，已預定12月1日作為後備投票日。（李澤彤攝）

林鄭月娥表示，區議會選舉提名期今日開始，政府並沒有停止提名期，指出當局希望選舉可以在公平公正和順利的情況下舉行。

政制及內地事務局局長聶德權補充指，政府正全力籌備11月24日的區議會選舉，因應近日的情況，政府已按《區議會條例》中的條款設立危機預案，指出《區議會條例》547章，第38條有既定條款處理特別情況：如在一般選舉舉行前，行政長官認為該項選舉相當可能受騷亂、公開暴力或任何危害公眾健康或安全的事故妨礙、干擾、破壞或嚴重影響，則行政長官可藉命令指示將該項選舉押後。

聶德權稱，若決定押後投票，新選舉日期必須在原本投票日的14日內，已預定12月1日作為後備投票日，惟若投票不能12月8日前舉行，政府則會按機制修改《區議會條例》，以法案形式經立法會三讀通過，才能進一步押後，若選舉日期遲過明年1月1日，即新一屆區議會任期開始，區議會將出現真空期。