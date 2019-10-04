【禁蒙面法】樹仁新傳籲學生停止採訪示威活動　學生對禁令表遺憾

近月的遊行示威集會現場不時有大學學生記者於現場採訪，在政府宣布訂立《禁止蒙面規例》後，香港樹仁大學新傳系系主任梁天偉隨即向全學系發電郵，指為了同學的安全，呼籲學生停止採訪與反修例相關的或非法的集會遊行和示威活動。 香港樹仁大學新聞與傳播學系編輯委員會出版部「說在線」社長何采思表示，得悉事件後要求與梁天偉對話但遭拒絕，對採訪禁令及系方拒絕溝通表示遺憾，「說在線」決定將由下周一起暫停協助系方處理同學實習，直至收回指令為止。

政府根據《緊急情況規例條例》訂立《禁止蒙面規例》，樹仁大學呼籲學生停止採訪活動。（盧翊銘攝）

香港樹仁大學新傳系系主任梁天偉在電郵中稱，為了同學的安全，由即時起《說在線》、《仁聞報》、以及新傳電台的莊員、編輯和記者，以及其他同學，不要再採訪任何與反修例相關或非法的集會、遊行和示威活動。他指出，目前是特殊情況，請同學遵從。

新傳系學生批做法干預新聞自由及記者採訪權利

香港樹仁大學新聞與傳播學系編輯委員會出版部「說在線」社長何采思於fb上發表聲明，認為做法是干預新聞自由及記者採訪的權利，而作為修讀新聞與傳播學系的學生，外出採訪為不可或缺的學習經歷，學生傳媒應有採訪自由及權利。

聲明指出，在近三個月的反修例示威活動中，「說在線」莊員均有為採訪的安全商討採訪指引，亦要求莊員及記者須遵從社長、總編輯及副總編輯指示離開現場，而在場採訪的記者亦可自行選擇離去，故此「說在線」並非罔顧同學外出採訪時的人身安全。他們得悉事件後，一度希望與系方反映，需要展開學校與新傳系四莊對話，惟遭拒絕，對系方單方面下達採訪禁令，及拒絕溝通表示遺憾。