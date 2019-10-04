【禁蒙面法】岑敖暉提司法覆核：回應訴求才能止暴制亂

行政長官會同行政會議決定根據《緊急情況規例條例》，訂立《禁止蒙面規例》。學聯前副秘書長岑敖暉就禁蒙面法，入禀申請司法覆核。不過他約下午5時半見記者，暫時未有開庭的時間表；又重申政府只有回應訴求才能夠「止暴制亂」。

10月4日，岑敖暉申覆司法覆核反對禁蒙面法實施。（羅君豪攝）

行政長官林鄭月娥及行政會議決定引用香港法例第241章實施《禁止蒙面規例》，岑敖暉在其社交網站表示「我將於五點前提出司法覆核。」他指出，《緊急法》賦予行政長官無上權力，並能繞過立法會就能進行立法，斥《緊急法》對香港人的人身安全及性命財產造成重大威脅。

岑敖暉在下午約5時半於高等法院見記者，他與有長洲覆核王郭卓堅已經入稟，但未有時間表法庭會何時處理。他強調，無論政府是推出蒙面法，或是實施宵嚴，香港人總能夠以創意的方法去對抗極權，也無阻港人追求民主的決心。

他批評，在蒙面法下，市民參加和平集會也不能夠戴口罩，認為政府是制造白色恐佈。他認為，今次政府推出禁蒙面法是顯示中央政府怒視香港人，但相信港人不會因而退縮；只有回應訴求才能夠「止暴制亂」。

郭卓堅認為，無論最後是否勝訴也好，最重要是歷史證明了前人有嘗試阻止事件發生。

岑敖暉與郭卓堅已經入稟，希望禁止政府實施禁蒙面法。（羅君豪攝）