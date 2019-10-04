【禁蒙面法】香港律師會譴責暴力　指港府可參考加拿大等例子立法

逃犯條例爭議未平息，港府今日（4日）公布訂立《禁蒙面法》，明日（5日）零時零分生效。 香港律師會強烈譴責暴力行為，同時亦呼籲政府參考外國經驗。

呼籲理性和平討論 化解分歧

香港律師會表示，該會一直強烈譴責近期影響公眾秩序的暴力行為，並促請各界立即停止所有形式的暴力，並以理性、平和的討論，化解分歧。

律師會表示，近日的暴力衝突使社會出現紛亂，然而香港整體仍大致運作如常。

香港律師會表示，紐約、澳洲、加拿大及法國等不同司法管轄區，一直皆有以不同的名稱或形式頒布《禁止蒙面規例》。（資料圖片）

紐約、澳洲、加拿大及法國 均可參考

至於《禁蒙面法》，律師會指《緊急情況規例條例》授權特別行政區行政長官會同行政會議，在其認為屬緊急或危害公眾安全的情況下，制定緊急法律，保障公眾利益。《緊急情況規例條例》覆蓋範圍廣泛，包括政府今日公布的《禁止蒙面規例》。

在紐約、澳洲、加拿大及法國等不同司法管轄區一直皆有以不同的名稱或形式頒布《禁止蒙面規例》。律師會表示，以上地區的實施情況，皆為香港可以參考的相關法例實施例子。

律師會指出，除香港特區政府在今日記者會上闡述的理由，亦有其他司法管轄區因要防止非法份子滲入及破壞當地和平活動，因而實施《禁止蒙面規例》。

對於香港特區政府今日公佈的《禁止蒙面規例》細節及有關政策，該會會密切留意法例執行情況,現階段不作進一步評論。