【禁蒙面法】不排除禁網？林鄭：無任何計劃再啓動緊急法做新規例

《禁蒙面法》自周六(5日)實施以來，有記者在採訪過程中遭到警員扯去面罩。林鄭月娥回應指《禁蒙面法》是一個新生事物，她會在內部繼續研究如何做好平衡；如何使執法符合《禁蒙面法》的目的，又能保障有合理辨解需要戴上口罩的人士。 另外，行會成員葉國謙日前表示，不可能只靠《禁蒙面法》一招止暴制亂，政府會考慮任何合法手段，不排除會「禁網」。惟林鄭月娥今天(8日)表示，目前無任何計劃再次啓動緊急法來做其他新的規例。

反修例風波持續多月，政府上周五宣布《禁蒙面法》，激發大批市民今日繼續上街抗議。（楊婉婷攝）

今(8日)為政府實施《禁蒙面法》後首個工作日， 行政長官林鄭月娥出席行政會議前會見傳媒，有記者提及保安局局長李家超曾表示實施《禁蒙面法》，記者的採訪工作仍可以受保障，但週日有警員在執法時強行拉開記者面罩。

林鄭月娥表示，《禁蒙面法》是一個新生事物，她會在內部繼續研究如何做好平衡；如何使執法符合《禁蒙面法》的目的，又能保障有合理辨解需要戴上口罩的人士。

林鄭月娥稱，希望大家明白凡是新法例或政策都要一段時間才可以看出成效，但不能因為在這幾天看不到成果就指法例沒有必要性。她重申，《禁蒙面法》的目的是協助警力有利執法，更重要是有阻嚇作用，不希望有更多人因為戴上面罩、認為識別不到身份，便可以做違法行為。她又提到被捕人士中未成年人士近4成，有1成是15歲以下，《禁蒙面法》可以幫助校方、家長和學生認識到，他們不應參與非法活動。

考慮禁網？林鄭：無計劃再啓動緊急法

另外，記者又指《禁蒙面法》推出後令香港局勢更加惡化，有人形容是「火水救火」，問林鄭有否考慮推出更多措施，例如行會成員葉國謙提出的「禁網」。

林鄭月娥指社會情況每日變化，有時暴力升級，有時相對平靜，政府需要審時度世，為香港社會做應做的事，「目前我們無任何計劃再次啓動緊急法來做其他新的規例。」她重申，令次用緊急法實施《禁蒙面法》是艱難的決定，又指目是社會要做的，是共同壓止暴力，「如果還有不少市民為暴力行為撐腰，只會令事件更難處理下去。」

政府決定在下周三（16日）公布《施政報告》，近日有消息指，若屆時遇上大規模示威包圍立法會，林鄭不排除透過其他形式發放《施政報告》內容，例如電視講話。林鄭被問到有否考慮改用電視直播形式宣讀《施政報告》，她指《施政報告》仍在最後籌備中，希望立法會能順利恢復工作，如果一切順利她希望能在立法會議事廳宣讀施政報告。