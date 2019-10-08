【10.7衝突】旺角警署無預警向記者射水劑　01新聞部譴責干預採訪

警方8月31日衝進港鐵太子站展開拘捕行動，有傳言指有示威者於站內「離奇失蹤及死亡」，儘管警方多次重申在太子站無任何死亡案件，但連日來仍有不少人在太子站外獻花拜祭。周一（10月7日）重陽節，有網民再度發起拜祭活動，當時現場氣大致和平，惟至約下午6時半，突然有具刺激成份的藍色水劑，從太子站旁的旺角警署內向街外噴射，濺中現場4、5人，《香港01》記者亦被淋到，需送院檢查。 對於警方為何無預警下射藍色水劑，警察公共關係科回覆《香港01》查詢時稱，大批蒙面示威者於旺角警署外聚集，有人挖磚、向警署投擲玻璃樽等。經過多次警告無效，警員展開驅散行動，包括於警署內向外噴射加有顏色水的催淚水劑，又指記者應盡量遠離所有危險點。 然而，警方解釋與《香港01》查詢事項風馬牛不相及，當時警署外並無人挖磚、設路障、塗污警署外牆或向警署投擲玻璃樽，警方噴灑顏色催淚水劑前亦無作出警告。《香港01》新聞部對警方這種干預新聞採訪的行為予以譴責。

周一(7日)接近黃昏時間，有大約500名人帶同香燭與金銀衣紙，到港鐵太子站外拜祭，亦有示威者在靠近旺角警署一面牆張貼文宣。大約6時30分，警方在未有任何警告下，突然從旺角警署內高處，向外噴射具刺激成份的藍色水劑，淋中現場至少3、4人，包括《香港01》記者。記者手部、衣服都沾滿顏色水，而眼睛亦被淋中，清洗後仍感覺刺痛，事後送院檢查。

晚上10時許，太子站外仍有人拜祭。（歐嘉樂攝）

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警方指有人挖磚、向警擲玻璃樽 遂展開驅散

對於藍色水劑射中記者，警方解釋，當時大批蒙面示威者於旺角警署外聚集，有人挖磚、以雜物於彌敦道及太子道西交界設置路障、用噴漆塗污警署外牆，甚至向警署內投擲玻璃樽。經過多次警告無效，警員展開驅散行動，包括於警署內，向外圍暴力示威者噴射加有顏色水的催淚水劑。

警方續指，有關顏色水為一種無毒的顏色物料，不會對人體造成傷害。警方使用顏色水目的是令示威者的衣物及身體表面被染上顏色水，以便協助警方辨識該人士是否曾經出現於暴力衝突現場。而催淚水劑的效用則與胡椒噴劑相若，任何人如果接觸到催淚水劑會感到短暫不適，從而令示威者停止攻擊行為。警方會因應行動需要，決定是否於顏色水內加入催淚水劑。

警方表示，明白現場的記者需要進行採訪及攝影的需要，但當出現暴力衝擊場面，警方呼籲在場的記者顧及自身安全，盡量遠離所有危險點。