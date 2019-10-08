【逃犯條例】 林鄭民望再創新低僅22.3分　鍾庭耀：港處攬炒格局

反修例運動輯牽引出來的巨大政治風暴，未有平息跡象。香港民意研究計劃(香港民研)公布特首林鄭月娥的民望評分再創新低，僅22.3分，較兩星期前的評分再跌2.6分；8成受訪市民反對林鄭月娥出任特首，僅一成半受訪市民支持，支持率淨值跌至負65個百分點。 香港民研總監鍾庭耀表示，今期的民意調查是在政府公布引用緊急法立蒙面法之前進行， 因此結果未能反映特首及問責官員立蒙面法之後的民望升跌。他形容香港現時處於「攬炒格局」，政府的新措施是火上加油，令危機加深， 顯示政府不介意「攬炒」。他坦言自己「有點傷心」，因為民意數字作為政府施政警號作用已經失去。

鍾庭耀（中）表示，今期的民意調查數據尚未反映禁蒙面法生效後，特首及其問責團隊的民望升跌。（劉錦華攝）

香港民研於9月30日到10月3日，以隨機抽樣電話方式，訪問了1004位18歲或以上操粵語的香港居民，今日(8日)公布的最新一期民意調查結果，除了特首林鄭月娥民望再創歷史新低至22.3分外，3名司長的評分全部都錄得上任以來新低。

其中以律政司司長鄭若驊的評分最低，較林鄭得分更低，最新評分為14.7分，較上月跌3分；其支持率更跌至單位數只有7%，75%受訪市民反對她出任律政司司長，支持率淨值為負69個百分點，較上月大跌10個百分點。

政務司司長張建宗及財政司司長陳茂波的評分，則分別為31.8分，比上月微跌0.3分；以及26.9分，跌1.1分。

問責局長方面，保安局局長李家超敬陪末座，有67%市民反對他出任局長，支持率淨值為負53個百分點，為13名局長中最低，其次為錄得負50個百分點的教育局局長楊潤雄，他比上月調查大跌十八個百分點。

13名局長中，只有食物及衞生局局長陳肇始及環境局局長黃錦星的支持率淨值錄得正數，惟兩人的支持度淨值都不超過十個百分點。 陳肇始的支持度淨值為九個百分點，比上次調查跌八個百分點，黃錦星的支持度淨值為兩個百分點，比上次跌七個百分點。

政府於上周六(5日)正式實施《禁蒙面法》，據香港民研的調查顯示，在1004個隨機抽樣電話調查樣本中，有68%受訪市民反對《禁蒙面法》，30%市民支持立法。

香港浸會大學政治及國際關系客席講師黎恩灝批評，在只有兩名官員支持率淨值為正數的情況下，依然沒任何官員為修例或警暴問題而問責下台，反映高官問責制已經破產，政府亦已經沒有權威，「只用槍用炮對付市民」，民意方亦已經達成共識，不會逆轉。他分析，上月的社區對話本是想爭取溫和市民的支持，但政府「意見接受態度照舊」，在對話後沒有放寬管制，反而立《禁蒙面法》導致火上加油，令中間派失去信心，致令反對政府的聲音更大。