【區議會選舉】參選尖沙咀西與民主派撞區　馮檢基：可能我是蜜糖

區議會選舉將於十一月二十四日舉行，前立法會議員馮檢基今（9日）宣布參選尖沙咀西選區。他會見傳媒時指自己是無政黨民主派，對於會否參加下年立法會選舉，他僅稱「太遙遠」，應先關注區議會選舉。 現時尖沙咀西選區有另一名民主派成員陳嘉朗岀選，馮檢基稱曾希望與對方協調但安排不到，冀有民調讓市民選岀誰人較適合參選。被問到常遇到撞區情況是否感不幸，他稱「可能馮檢基是蜜糖，好多嘢嬲埋嚟」。

被問到常遇到撞區情況是否感不幸，馮檢基（右）稱「可能馮檢基是蜜糖，好多嘢嬲埋嚟」。（羅家晴攝）（羅家晴攝）

馮檢基稱，6月前沒想過參選區議會，但當時前民協楊振宇告訴他民主黨蕭亮聲找人到白區挑戰建制派，對方認為資深民主派適合參加。雙方商談兩周後，覺得馮可以參選。

馮檢基稱另一名民主派參選人陳嘉朗9月才落區，又指曾有中間人希望為他與陳嘉朗協調，但安排不到。馮檢基表示，希望能有民調，「民調邊個贏就邊個岀」，強調若有人堅持岀會尊重，「因每個人都有政治權利，不能夠㩒低另一個人，這個就是民主精神。」

馮檢基放棄上屆失意的深水埗，今屆區議會選舉轉戰尖沙咀西。（資料圖片／李澤彤攝）

被問到這次空降尖沙咀選區有否勝算，馮檢基稱區內的社區問題建制派一直未有理會，故相信他這次的政綱是亮麗，「中產非中產都有興趣」。對於這次反修例運動，他指沒有評估過修例風波對自己的選情，但強調自己是「和理非」，一直有民陣舉辦的遊行。但當問及如何看待近日示威衝突的升級，他僅稱「今日唔好討論呢個」。