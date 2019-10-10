【區議會選舉2019】民建聯促修例　防候選人地址全公開

民建聯立法會議員兼區議員陳恒鑌和劉國勳今日（10日）向選舉管理委員會請願，要求11月的區議會選舉公平地舉行，劉國勳促請政府盡快修例，不再刊憲公開候選人全部地址，以防候選人遭起底。 公民黨立法會議員譚文豪早前亦去信政務及內地事務局，要求當局檢視公開全部地址的做法是否恰當，獲回覆正研究改善法定要求，希望修訂可於2020年立法會換屆選舉前生效。

民建聯議員請願，要求選管會確保區議會選舉公平舉行。（截圖自民建聯）

陳恒鑌表示，近日各區議員和幹事在街上宣傳時都受滋擾，例如被黑衣人包圍，辦事處亦被破壞，亦有人商戶表示有人警告他們不要張貼民建聯候選人的海報，否則店舖會被「裝修」，他希望選管會確保選舉在現時社會氣氛下能公平公正舉行，「法例唔足夠，請佢訂立法例，如果人手唔足夠，請佢加派人手」。



劉國勳指，候選人和義工遭起底，有候選人曾想過退選，他稱民建聯已促請政府盡快執行措施，例如現時候選人地址會鉅細無遺被憲報刊登，修例或令公開的地址止於居住的大廈，他引述政府回覆指打算修例，但起碼要待下次選舉才能實施。

公民黨立法會議員譚文豪早前去信政務及內地事務局，要求當局檢視做法是否恰當，建議當局考慮由本屆區選開始，毋須於憲制公告述明候選人的主要住址。

政制局近日回覆譚表示，正研究「優化」上述在憲報刊登公告的法定要求，如有需要會向立法會提交所需的法例修訂，又說視乎立法程序的進度，希望修訂可於2020年立法會換屆選舉前生效。