【逃犯條例】劉兆佳：示威者面對的是銅牆鐵壁　無效果反招反彈

逃犯條例風波延續4個月，政府實施《禁蒙面法》，但示威活動仍未停止。全國港澳研究會副會長劉兆佳接受《環球時報》專訪時表示，特區政府「面對的不是一場普通的動亂，而是一場爭奪特區管治權的鬥爭」，又指香港會面對內地民眾不去香港的民意反彈。而事件的最大後遺症，他表示是兩地民眾失去互信。

指《禁蒙面法》是暗示進入某種緊急狀態

劉兆佳在專訪中表示，他與政府都沒有預期，《禁蒙面法》有立即有效果，表示該法例的最大意義是「暗示香港進入了某種比較緊急的狀態」，是對亂局的新定性。

他認為幾個月前「反對派」本來可以「鳴金收兵」，但「貪勝不知輸」，沒料到出現暴力之後就很難再控制。

劉兆佳認為，很多香港人尤其是年輕人不了解「一國兩制」。（林若勤攝）

稱「內地崛起太快 挫傷港人優越感」

劉兆佳表示，反修例風波反映兩個問題。一是很多香港人尤其是年輕人不了解「一國兩制」，認為「一國兩制」是單純為香港利益而制定，沒有國家利益的概念。二是部份香港人對國家和民族的身份認同有抗拒心理，稱「內地崛起得太快，挫傷許多港人原有的優越感」。

指香港要與內地和亞洲建立更緊密關係

他認為香港要與內地和亞洲建立更緊密的關係，轉變過去過度重視西方的心態，形容這會是一場痛苦的過程。

劉兆佳表示，示威者終會意識到，自己面對的是銅牆鐵壁，不僅不會取得任何成果，反而會引發強烈的政治反彈，包括內地民眾不來香港的民意反彈。

而這次風波的「後遺症」，是香港人和內地人失去互信。劉兆佳表示，內地同胞對香港的亂局非常不滿，認為香港不懂得知恩圖報，還夥同外部勢力分裂國家，更出現不少香港年輕人公然表達對國家與民族的仇視。他認為，事件過後中港民眾重建感情或許需要很長時間。