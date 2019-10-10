中大民調：逾四成港人想移民　一成有作準備　政治爭拗為主因

香港中文大學香港亞太研究所一項調查發現，有四成二的受訪市民有移民或移居外地的打算，近一成受訪市民近期已為移民做準備，兩個比例是近年來最高紀錄。最多人提及的增加移民意欲因素為「本地政治爭拗太多」、「社會撕裂嚴重」。該調查亦發現，市民對香港「宜居」城市的平均評分為54.4分，較去年12月的62.1分顯著下降，也創了3年新低。

香港中文大學香港亞太研究所一項調查發現，有四成二的受訪市民有移民或移居外地的打算。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

香港中文大學香港亞太研究所在9月進行了一項電話調查，訪問了707位18歲或以上的市民。調查發現，42%受訪市民表示，如有機會會打算移民或移居外地，而有48%受訪市民則表示沒有這個打算，相對2018年12月時，只有34%受訪者稱有移民打算，現時打算移民的比例是自2016年以來最高紀錄。

在有意移民的受訪者中，23%人表示近期有為移民或移居做準備，如以所有受訪市民為基數，就有9.6%受訪者表示有作準備。相對去年12月的調查，為移民做準備的受訪市民比例顯著增加，屬近3年以來之最高紀錄。有移民意欲的受訪市民中，最多受訪者提及的移居目的地是加拿大（17.5%）、澳洲（13.8%）和台灣（12.1%）。

香港陷入社會風波4個月，期間有市民發起堵塞機場行動，希望影響機場運作。 （資料圖片／曾梓洋攝）

移民原因：政治爭拗太多、太煩、社會撕裂嚴重

被問到有什麼因素令人打算移民或移居外地時，近一成半的有意移民受訪者表示，是由於「香港政治爭拗太多/太煩/社會撕裂嚴重」，緊隨其後的因素分別是「香港政治不民主」、「不滿中央政府/中央政府獨裁/對中央政府沒信心」和「香港居住環境擠迫」，分別都有一成人認同。而最多人提及的移民或移居目的地因素則為「該處居住環境較寬敞」、「該處自由/人權狀況較好」等。

調查也發現，受訪市民對香港「宜居」城市的平均評分為54.4分，較去年12月的62.1分顯著下降，也創了3年的新低。