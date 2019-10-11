【施政報告2019】立會法律顧問：無訂明特首須親身宣讀　惟應諮詢

立法會下周三（16日）復會，行政長官林鄭月娥同日早上會在立法會宣讀新一份《施政報告》。民主黨立法會議員鄺俊宇關注，若果林鄭最終未能到立法會宣讀，而是改為透過錄像或視像發表，是否合法合憲。 立法會法律顧問馮秀娟回覆稱，按傳統特首都是親身向立法局或立法會讀出施政報告，若要用其他方式，事前應先諮詢立法會。

民主黨立法會議員鄺俊宇關注，若林鄭改透過錄像或視像發表施政報告，是否合法合憲。（資料圖片／盧翊銘攝）

林鄭月娥下周三發表新一份《施政報告》，惟反修例風波持績，今年的安排存在變數。政府發言人早前稱，鑑於當日政府總部周邊情況存在不確定性，《施政報告》將不會舉辦電視及電台論壇；有消息亦指若林鄭未能順利在立法會宣讀，將會以在禮賓府拍攝宣讀報告的影片代替。

在今午的立法會內務委員會上，民主黨立法會議員鄺俊宇質疑，根據議事規則第13條《發表施政報告》中第1A條清楚列明，「行政長官向立法會發表施政報告」，若以其他安排代替是否合法合憲。

立法會秘書長陳維安表示，無安排要求議員就《施政報告》進行任何視像會議。（羅君豪攝）

立法會法律顧問馮秀娟回覆稱，《基本法》及立法會《議事規則》並沒有清楚訂明行政長官發表施政報告的方式，而《基本法》則列明立法會的職能，是聽取行政長官發表施政報告。不過，她指出，自殖民地時期開始，政府的行政首長向立法會發表《施政報告》，均是親身向立法局或立法會讀出。按照這個傳統，若改以另一種方式代替，「我覺得至少可能應諮詢立法會」。

立法會秘書長陳維安則表示，立法會現時的安排並沒如報道所指，要求議員或安排議員去觀看錄像，澄清沒有這項安排。