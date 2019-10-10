【施政報告】消息：林鄭將宣讀「足本版」　料成任內「站台」最長

反修例風波持續，《施政報告》將於下周三（16日）在一片爭議聲中出爐。消息人士指，《施政報告》發佈形式將有變革，有別過去兩年做法，特首林鄭月娥將不只簡述施政重點，屆時將會讀畢《報告》全文，或成為她上任以來，「站台」宣讀時間最長一次。 據悉，列載新措施及舊有政策進度的《施政綱領》，將會換上新裝，以新名目示人，但預料內容性質大同小異。

林鄭上任以來，一般只會於議會內宣讀「精裝版」施政報告講辭。（資料圖片）

《施政綱領》小冊子將更換名目

歷屆特首會逐字宣讀《報告》，讀畢全文一般需時1.5小時以上，特首林鄭月娥上任後，則大改作風，以精練為主，先於議會內宣讀「精裝版」講辭，交代施政重點，再將全文詳盡臚列《施政報告》紙本及網上版。林鄭2017年上任後首份「功課」，只花約40分鐘宣讀；扣除開場抗議等時間，去年則全長僅讀了約20分鐘。

據了解，今次將再有形式變動，《施政報告》將回歸歷屆做法，再無長、短版之分，換言之，屆時林鄭將會讀畢《報告》全文，消息人士透露，「一定會長過20分鐘」。

分門別類列載舊獻新猷項目的《施政綱領》小冊子，則會更換名目，但預料內容大同小異，「叫做policy address supplement」。

至於能否如期及順利進入立法會宣讀，現時仍是未知數，消息人士指，事前會作風險評估，政府亦視當日復會為重要目標。