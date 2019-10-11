【施政報告2019】民主派促秘書處承諾　進入大樓警員須展示編號

立法會內務委員會會議今（11日）下午召開，期間討論下周行政長官宣讀《施政報告》及答問會事項，多名泛民議員對警方在屆時可能進入立法會大樓執法表示憂慮，民主派涂謹申直指做法影響他人身安全，公民黨楊岳橋要求秘書長承諾清楚要求所有進入大樓的警員須展示編號，不許蒙面，譚文豪則要求秘書處核實警員身份。 立法會秘書長陳維安表示，按以往經驗，立法會與中區警務人員有合作機制，可以確實知道所有進入大樓的都是警務人員，並澄清以往經驗是立法會主動要求警員協助，沒有出現過警方要求進入大樓。他指立法會從來無要求警方在會議室內、或在綠地毯（會議廳外）範圍後勤，以免影響會議運作。

多名泛民議員對警方在特首發表《施政報告》當日可能進入立法會大樓執法表示憂慮。（羅君豪攝）

16、17日立法會發黃色警示

立法會秘書長陳維安在會上交代16至17日的保安安排，經商討後將會於16日、即宣讀施政報告當日的凌晨開始，至17日答問大會後一小時期間發出黃色警示。他在得到立法會主席和內務委員會正副主席同意後，可能需要安排警察在大樓內候命，而當日無必要在大樓內工作的人員將安排在家工作。

陳維安指，當日立法會會議最多接待5名公眾人士旁聽。在會議開始前一小時直至結束後一小時，議員職員不得出現在大樓一至三樓範圍內，期間立法會暫停接待議員訪客。

民主派：不接受蒙面、無編號警員進入立會

郭家麒表示秘書處容許警方進入立法會令他本人及他職員驚恐，涂謹申則非常關注做法影響他人身安全，「有一次我行過（特首身邊）都被立法會的同事擋着我，如果今次是警察，我行過他們豈不是打我一身？」涂又擔憂如果有蒙面、無編號的警員進入立法會，「我怎知他們是什麼人？」陳淑莊、黃碧雲亦要求秘書處，交代警方在大樓內的活動範圍。

陳維安表示，要求警方進入大樓協助以往亦曾做過，主要是應秘書處人手有限，未能應付較大型風險。

范國威指出，過去四個月當警員進入立法會大樓，會導致議員入立法會有困難，「有時要過五關斬六將才可以回到辦公室。」要陳維安說明何謂「較大的風險。」內會主席李慧琼認為范國威所講超出事實，又指今日不是討論保安安排。

有關討論進行近40分鐘，陳維安多次重複強調立法會現有機制，可以提出要求警員協助維持保安。結果引起泛員議員群起不滿，涂謹申、區諾軒、許智峯、先後炮擊以往警員進入立法會的情況，黃碧雲表明不能接受開會期間有警員在立法會大樓內駐守，楊岳橋要求秘書長承諾清楚要求所有進入大樓的警員須展示編號，不許蒙面。譚文豪刖要求秘書處核實警員身份。

譚文豪要求秘書處核實警員身份。（羅君豪攝）

陳維安：從無要求警方進入會議室

陳維安表示，按以往經驗，立法會與中區警務人員有合作機制，可以確實知道所有進入大樓的都是警務人員，「但要明確表示警員有什麼裝備，我做不到。」

他澄清指，以往經驗從來都是立法會主動要求警員協助，沒有出現過警方要求進入大樓;在要求警員進入立法會後，有要求警方前往特定地方，「我們從來無要求警方在會議室內、或在綠地毯（會議廳外）範圍後勤，」以免影響會議運作。又指對於議員指出對警方裝備的要求，他會如實向警方反映。