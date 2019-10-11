【立法會】民主派反對倉卒再選財會主席：由陳健波決定涉利益衝突

立法會大樓完成復修工作後，今早首先舉行財務委員會會議，選舉正副主席。惟經過兩個多小時會議後，仍未能順利選出主席，秘書處諮詢現任主席陳健波後，通知議員下周一（14日）早上再召開會議。 24名民主派議員晚上去信財委會秘書，反對周一再舉行會議，認為由來屆財委會候選人陳健波決定開會時間涉利益衝擊，以及在未有徵詢委員的同意就決定開會，時間倉卒。

財委會會議舉行逾兩個小時後，仍未能選出主席。（羅君豪攝）

立法會今早舉行財委會會議，民主派提名多位候選人，連同建制派屬意的現任主席陳健波，一共有23名候選人，會議舉行逾兩個小時，仍未能選出主席。

24名民主派議員去信財委會秘書處，不滿由現任主席陳健波決定下次會議日期。民主派議員在信中指出，陳健波已獲得提名候選主席一職，按照公平選舉原則，舉行選舉的日期不應由候選人決定，否則候選人便可能利用職權，選舉對自己有利的選舉日期。他們認為，陳健波應避開任何有可能出現的利益衝突，故由他決定開會時間並不恰當。

此外，民主派議員亦指出，根據《財務委員會會議程序》第11條，秘書在會議日期最少5整天前，將會議的書面預告發給委員會。不過，今日距離下周一（14日）會議只有1天預告期，認為預告時間倉卒，遠少於《會議程序》所規定的5整天，加上未有徵詢委員同意，是無視委員會可能有其他公務安排，有違過往一貫決定。