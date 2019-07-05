【立法會衝擊】立法會10月重開　郭榮鏗倡財委會8月審急切撥款

立法會行政管理委員會昨天召開會議，會後立法會主席梁君彥指，立法會大樓設施嚴重受損，10月前無法開會。行管會稱同意財務委員會以書面傳閱表決無爭議撥款，但有民主派議員表明反對。 行管會委員公民黨郭榮鏗今（5日）在電台節目指出，立法會不可即時復會，是因消防系統等問題，但相信有關問題在數星期內已可完成修復，直言梁君彥認為下星期職員已可回到立法會大樓內工作，那麼議員也可在8月初回到大樓重開財委會，以處理急切的撥款項目。

公民黨郭榮鏗。（資料圖片）

郭榮鏗在商台節目《在晴朗的一天出發》指出，立法會大樓一號房、二號房等受損情況不太嚴重，相信只需數星期已可完成基本修復，而且梁君彥認為下星期立法會職員已可回到立法會大樓內工作，他認為立法會議員也可在7月底、8月初重開財委會，以處理急切的撥款項目，包括興建醫院、非牟利機構撥款等。他亦重申，以書面傳閱表決無爭議撥款只會定下極壞的先例，「即使點樣無爭議性，但有一、兩個議員有問題想問都好合理，唔可以話係阻住地球轉。」他又指，書面傳閱審批撥款，只要有一名議員反對已不可通過，建議不切實際。他指，如政府真的關心香港人民生問題，沒有不在8月開會的藉口。

郭榮鏗又透露，民主派早於上星期已約見政務司司長張建宗，希望討論有關財委會撥款及政府管治問題，本來已約定在本周三（3日）早上會面，但周二晚上突然收到來電，稱因為現時已無法召開財委會，因此沒有與民主派急切商討財委會議程的需要，郭榮鏗質疑，「但昨天與建制派就可以開（開會商討財委會問題）？與我們就不可能？」

他補充，民主派不贊成轉去其他地方開會，認為若立下先例，日後政府也可隨時要求改地方開會，「如果佢要推廿三條，分分鐘轉去解放軍軍營、深圳開會都得，唔想開呢個先例。」