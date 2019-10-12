【區議會選舉2019】仇栩欣稱炮台山擺街站遭男子打頭　恐嚇再施襲

區議會選舉下月24日舉行，近來曾發生參選人擺站街期間被襲擊的事件。炮台山城市花園社區主任仇栩欣今晚（12日）在區內擺街站時，她稱被一對中年男女撕毀宣傳單張，又以粗口罵她。當仇栩欣着該名男人道歉時，男人旁邊的女人則稱「道咩歉呀？」，片段見到男人回頭拍打，仇稱被打中頭部、男子又揚言「戴口罩返嚟打你」。 這是本周內第二宗區議會參選人遇襲事件。本周二（8日）晚，觀塘月華區參選人梁凱晴在觀塘派傳單期間，被人以硬物襲擊頭部。該區現任區議員徐海山已經報名參選。

仇栩欣擺街站期間被男子襲擊。（資料圖片／吳倬安攝）

被打後頭痛頭暈 入院治療

仇栩欣已報名參選東區城市花園選區，她今晚在大強街擺街站派發宣傳單張時，被一名中年男人襲擊，拍打其頭部，她之後出現頭痛、頭暈症狀，現時已到醫院接受治療。

仇栩欣接受查詢時表示，今晚擺街站期間，一對中年男女接過她派發的單張後即場撕毀，她遂叫該名男子不要把單張扔到地下，該男人聞言後就向她衝過來。她馬上拿出電話錄影，男子一度拍向她的鏡頭。

仇栩欣說「打我？」，該男人則說「打你咪打你」。從片段中可見，男人拍打仇栩欣後，便與女子揚長而去，期間以粗口罵仇栩欣，同行女子更大罵她「賤人」，男人則回頭恐嚇「戴口罩返嚟打你」。

仇栩欣批評，有人想藉此散佈恐嚇，她雖然擔心會再次受襲，但不會因此減少擺街站，會找街坊多義工陪同，互相提點。

仇栩欣擺街站期間被襲擊，是本周內第二宗。（仇栩欣fb)

8月直播白衣人襲擊時卻被捕

現年23歲的仇栩欣於城市花園區服務，同區已報名參選人分別有許清安及樊熙泰。她在炮台山從事銀行業工作，數月前搬往城市花園居住，全程投入地區工作。8月11日，她在英皇道直播白衣人襲擊事件情況時，突然遭到防暴警察拘捕，指她涉嫌襲警，她及後成功踢保，獲警方無條件釋放。

雖然仇栩欣受襲並拍攝到該名男子的容貌，但她指由於受到之前不愉快的經歷，她暫時不會報警處理，但會與律師商討，保留一切法律追究權利。