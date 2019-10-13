【10.13罷買】香港仔爆私了　旁人：打死人啦！　觸發防暴拉人

網民發起今午(13日)在全港多個大型商場罷買及集會，多區自下午起開始爆發衝突。在香港仔，一名身穿藍色衣服男士疑在湖北街向市民動手，遭在場十多名示威者「私了」，一度被多人用遮捅身，現場氣氛緊張，有人大聲高呼：「唔打好喇，打死人呀！」 該男子被圍毆後，自行站起身，神志清醒未見有浴血。其後數十名防暴警察到場驅散示警者並帶走最少兩名市民，被毆男子登上警車離去。

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約下午三時左右，香港仔廣場外有意見不合人士發生爭執，兩名支持警員的男子向在旁的年輕男子「手指指」，隨即引起在場人士不滿，有人向支持警員的綠衣男子照閃燈，在場即有人勸阻，其後該綠衣男子在數名市民的勸阻下離去，其中包括一名藍衣男子，當時他曾與在場人士口角。

其中約三時十五分，該名藍衣男子疑在湖北街向市民動手，遭在場示威者「私了」。有人用雨傘捅該男子，身邊有人高呼「喂，打死人呀」、「唔好打呀」，藍衣男子其後捉住一個黑衣人打頭還擊，但藍衣人腳步不穩跌低，黑衣人一湧而上用腳踼該男子。

男子被圍毆後，自行站起身，神志清醒未見有浴血，有人勸阻該男子「走啦」，而此時黑衣示威者亦停手，未有上前追打。其後數十名防暴警察突然衝岀現場驅散，並將最少兩名示威者和該藍衣男子帶上警車離開。

防暴警員及後在香港仔廣場外戒備，引起在場約百名人士不滿，警員更一度高舉藍旗，惟在場人士未有散去，仍在現場叫罵警員。最終防暴警員約四時往香港仔中心巴士站位置登上警車，其間有人手持三枝香指向警員，並不斷大叫「收嘢啦，阿sir」，警員未有理會，登上警車離開。