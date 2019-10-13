【10.13】被指喬裝警　魁梧漢遭殃血流披面　防暴警坑渠尋警棍

全港各區周日（13日）晚上爆發警民衝突，當中在將軍澳PopCorn商場附近，一名被懷疑是喬裝警員的穿黑衣男子，被示威者圍堵及毆打。從直播影片所見，該男子身型高大，但雙拳難敵四掌，幾無還擊之力，一度站起來後，再被人從後腦持硬物猛砸，當場頭破血流。 有人其後在男子袋中搜出伸縮警棍，有人將警棍棄置在馬路的雨水渠。

被懷疑是警員的黑衣男遭示威者襲擊後，在將軍澳PopCorn商場附近行人路休息，有人為他急救。（王潔恩攝）

黑衣蒙面男在尚德被示威者包圍 拔足逃走



周日（13日）晚上７時半左右，一名身穿黑衣並戴上黑色口罩的男子，在將軍澳尚德商場對開的唐俊街，被一批示威者包圍。眾人懷疑該示威者打扮的男子，是警員喬裝而成，多次要求他交出隨身袋讓人檢查，黑衣男拒絕並拔足逃跑。

男子一度跌在馬路旁的花圃，示威者一湧而上用雨傘及硬物襲擊他，男子其後站起並走至PopCorn商場附近行人路，再度被人用硬物襲擊頭部，隨即頭破血流，鮮血沿額頭及鼻側順流而下，他其後蹲在路邊休息。

現場消息指，有人搜查該男子的隨身袋，發現一支伸縮警棍、一部手提電話及充電器。有人其後將警棍棄於馬路的雨水渠內。

黑衣男子被打至頭破血流，他其後由救護車送院，現場遺下一灘血迹。（王潔恩攝）

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防暴警增援助男子送院 警員雨水渠內尋警棍不果

不久，大批防暴警員趕至增援，封鎖附近行人路，並要求記者退後，同時有人為受襲男子包紥，救護車其後將他送院治理。

有防暴警員雙腳進入雨水渠內，嘗試取回被棄丟的伸縮警棍，但不成功。防暴警員其後登上警車離開。

現場人士走至雨水渠，嘗試尋找伸縮警棍，亦不成功。

該男子受襲前，警方曾在尚德一帶行動，據報便衣警員拘捕至少一人，大批居民聚集抗議，防暴警員曾到場戒備。

被懷疑是警員的黑衣男遭示威者襲擊後，有人搜查他的隨身袋，發現有伸縮警棍。（王潔恩攝）