【10.13衝突】時序重組　知名商場遍體鱗傷　襲警、私了不絕

反修例示威持續遍地開花，網民周日（13日）發起十八區商場「罷鷲」行動，下午開始，全港各區多處有示威者聚集，演變成警民衝突。 下午至傍晚，多個知名商場內的美心集團食店、優品360分店遭受不同程度破壞，及後一些中資銀行分行亦遭殃，中銀自動櫃員機被縱火；有立法會議員辦事處亦受破壞。 其後，各區發生多宗警員受襲事件，將軍澳有作示威者打扮的警員被識破，遭示威者用硬物打頭；觀塘有警員被刺傷後頸；旺角警署遭投擲多枚汽油彈。 同時，警方下午初時已在不同地區佈防，全日拘捕多名示威者。

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1400 示威者各區聚集 商店遭塗鴉破壞

雖然網民周日（13日）發起十八區商場「罷鷲」行動，但多家商戶如常營業。下午全港各區多處有示威者聚集，超過50人在將軍澳PopCorn合唱《願榮光歸香港》及高呼口號；約百人在旺角朗豪坊地下高叫「我有權，戴口罩」等口號，大部分人身穿黑衣及戴口罩。香港仔廣場及九龍灣德福商場亦有人聚集。

二時半後，個別商店遭不同程度破壞，Popcorn內已落閘的優品360，被人噴漆塗鴉，並拆走圍板，將軍澳廣場的美心東海堂外亦有人塗上「罷」等字眼，而在德福商場內的元氣壽司，亦被人噴上油漆。在朗豪坊聚集的示威者步出彌敦道，開始佔據道路，並在惠豐中心對出設置路障。

警方發出警示，稱蒙面示威者在多區主要商場聚集，地點包括大埔、青衣、沙田、觀塘、九龍灣、荃灣、屯門及太古，部分示威者更於商場內噴漆及破壞商場設施，呼籲附近市民小心自身安全，如有危險，應立即離開。十多名防暴警員在香港仔突然截查並帶走兩人。

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1600 商店遭縱火 警射催淚彈 多個港鐵站關閉

各區暴力破壞持續，警方發射催淚彈驅散，港鐵宣布關閉多個港鐵站。在旺角，防暴警員到達彌敦道及亞皆老街交界，示威者隨即逃離。警員追截，有防暴警員與示威者糾纏期間，遭另一名示威者「起飛腳」踢向頭部倒地，再被毆打，警方其後自行站起，示威者逃離。

觀塘APM商場陸續有商舖拉閘，過百名黑衫示威者聚集商討。港鐵其後宣布關閉觀塘站，APM附近有防暴警察重駐，不過數十名示威者經商議後，決定再進行快閃行動，破壞商場內的丼丼屋及元氣壽司。在將軍澳，示威者在唐明街設路障，後來由防暴警員到場移走。

新界方面，大約一百名示威者在沙田沿城門河往車公廟方向前行，被警察包抄；警察在數十米外無預警下施放三枚催淚彈，示威者退後並散去。新城市廣場美心集團旗下食肆潮庭遭毀壞，玻璃、餐桌、餐具遭打爛。好運中心的元氣壽司店，玻璃門窗、桌椅及收銀機遭破壞。

在荃灣，有人高空擲物，防暴警員在無舉旗警告下，施放最少兩枚催淚彈，多人被催淚煙影響，當中不少是街坊。警員其後再在沙咀道大河道發射最少兩枚催淚彈。

港島方面，下午5時許，四至五名黑衣人向柯達大廈二期投擲燃燒物，隨後離去，保安員以滅火筒撲熄火種。大堂外的其中一道玻璃門被擊碎，另外兩塊玻璃則被噴上「垃圾」、「大公可恥」。資料顯示，《大公報》曾在柯達大廈二期設有辦公室，但早前已搬離上址。

太古城附近，有示威者用雜物設置路障。防暴警員到場。太古城中心關門，保安安排顧客離開。

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1800 便裝警將軍澳受襲 防暴警觀塘遭刺傷後頸

觀塘APM商場爆發混亂，約20名防暴警進駐，大批市民拒絕離開，現場非常擠擁、混亂，期間一名警察突然被人刺傷頸部，血流如注，防暴警察馬上追捕，將施襲者壓在地上制服及拘捕。警方其後發聲明，指有警員被暴徒以利器從後割頸，送往聯合醫院救治，送院時清醒，已在現場拘捕兩人。

此外，將軍澳亦爆發激烈衝突，一名黑衣蒙面男子被懷疑是警員，示威者包圍要求搜袋，男子逃跑，最後被示威者追上及圍毆。該名黑衣男子被打至頭破血流。示威者從男子隨身袋搜出伸縮警棍，有人將警棍扔入雨水渠。大批防暴警趕到，為該名傷者包紮傷口，警員曾嘗試為拾回警棍，但不成功。

各區破壞行動持續，大圍有示威者破壞火車站，快閃離去，其後將汽油倒在中銀櫃員機上並點火；大圍道的中國工商銀行及優品360亦遭縱火。在大埔，示威者以快閃形式，先後毀壞新民黨立法會議員容海恩的辦事處、交通銀行及政府合署，並以噴漆塗鴉、打破玻璃及毀壞閘門。

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2000 旺角警署遭投擲多枚汽油彈 大埔民居中布袋彈破窗

示威者向旺角警署投擲多枚汽油彈，警署正門外的路面起火，大型水馬被熏黑。消防員其後到場救火。其後，旺角警署門前的花槽發現可疑物品。消防員檢查數瓶黑色液體，並用儀器測試，儀器發出響聲，消防員表示內有揮發性氣體。警方其後檢走物品調查。

在旺角彌敦道，有警方車隊經過時突然發生巨響，警車並無停下。傳媒其後在路面發現，響聲傳出的地方遺下一堆紅色膠袋碎片，另有電池及疑似電路板等殘破物件散落周圍。

大埔、元朗及屯門持續有示威行動。在大埔，警車駛過大埔超級城時，有警員下車並指天橋有人擲物，警員向天橋方向開最少3槍，據報包括發射布袋彈，有民居的玻璃窗被布袋彈擊碎。市民指警方開槍前未有舉旗警告。元朗大馬路有交通燈被噴黑，大批防暴警員戒備。屯門市中心鄉事會路近市中心站，有示威者快閃設路障再點火。

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2200 警無警告旺角噴椒命中多人 紅衣男子遭「私了」

示威者多次在將軍澳、旺角及大埔等不同地方，設置路障，防暴警員趕至驅散及收拾雜物後，示威者又折返再次堵路。在旺角，警方在彌敦道及亞皆老街十字路口拘捕一名男子，並要求聚集人士退後，期間至少兩名警員在無警告下使用胡椒噴劑，包括《香港01》記者在內至少5人中椒，需要旁人協助清洗。

其後，一名紅衣男子被指主動以玻璃樽襲擊他人，被大批示威者包圍「私了」，毆打至頭部及耳朵受傷，上衣被扯爛。該名男子由警員護送離開。

在將軍澳，居民在廣明苑與警員對峙，警方一度展示藍旗警告。有區議員其後與警員商談，希望雙方後退，不過居民不願離去。警員其後後退登上警車離開，有人向警車投擲雜物。

政府發言人及警方分別發出聲明，稱對蒙面暴徒再次在全港多區施暴施襲表示極度憤慨，暴徒的行為對市民安全構成極大威脅，嚴重破壞社會安寧，必須予以強烈譴責。