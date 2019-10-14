【財委會】主席拉鋸戰　毛孟靜回應「假博士」　葛珮帆：有冒犯性

立法會財委會主席選舉持續拉鋸，會議今天（14日）由早上九時半開始至下午六點。中場休息過後，會議進行質問主席參選人環節，主席參選人、議會陣線毛孟靜發言時稱想回應一些來自「假博士」的查詢，又斥「假博士」的說話表達能力低。 民建聯葛珮帆隨即要求毛孟靜澄清是否正回應其提問，會議主持陳振英則說相信毛孟靜正回應葛珮帆稍早前的發言。葛珮帆即指毛孟靜的言論「冒犯性」。毛及後澄清，其發言未有點名誰是「假博士」，稱自己是受到「股神長毛」David Webb「誤導」，令她誤以為葛是「假博士」，又說：「好想佢（葛）證實佢唔係假博士。」陳振英問葛珮帆是否需作跟進，不過葛未有跟進。

毛孟靜發言時稱想回應一些來自「假博士」的查詢，（盧翊銘攝）

是次財委會主席選舉共有23人參選，包括現屆主席陳健波和22名泛民議員。主席參選人、毛孟靜在回應議員提問環節時表示，稱要回應一些來自「假博士」的查詢，她在發言時批評「假博士」的說話表達能力低。

葛珮帆要求毛孟靜澄清是否正回應其提問，陳振英則說：「（毛）好似回應緊」。葛珮帆隨即指毛孟靜的言論帶「冒犯性」，「佢形容我係『假博士』，有冒犯性」。

毛促澄清不是假博士 葛珮帆無跟進

毛孟靜澄清，自己沒有點名何人是「假博士」，又稱自己受到「股神長毛」David Webb「誤導」，令她以為葛是「假博士」，又說：「好想佢（葛）證實佢唔係假博士。」陳振英問葛珮帆是否需作跟進，不過葛未有跟進。

民主黨林卓廷反問應叫葛做博士、碩士還是學士。（盧翊銘攝）

尹兆堅引報道 指「建制派不只一個假博士」

民主黨林卓廷提到，葛珮帆擁有很多學歷，包括港大社會科學婚姻及家庭治療碩士，反問應叫葛做博士、碩士還是學士。其黨友尹兆堅表示，根據最近《有線新聞》報道，林肯大學也有頒授假榮譽博士予政界人士，包括立法會議員，直指：「建制派不只一個假博士」，要求澄清毛孟靜是指哪位議員屬「假博士」。

公民黨譚文豪則認為，毛孟靜指葛是「假博士」帶「冒犯性」，有機會違反議事規則，要求陳振英作出裁決。陳振英及後認為此話題應到始為止，要求議員重回選舉程序。

是次財委會主席選舉共有23人參選，包括現屆主席陳健波和22名泛民議員。（盧翊銘攝）