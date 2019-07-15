【明日大嶼】黃偉綸：政府絕不輕易放棄　料財委會年底討論撥款

發展局局長黃偉綸今日(15日)指出，明日大嶼對香港長遠的土地及房屋供應都有幫助，故政府絕不會輕易放棄這項目。他又指，明日大嶼人工島的研究撥款，仍然排在立法會財委會議程，估計今年年底才能開會討論，未來會與其他持分者保持密切溝通。 他又指，本港是理性社會，若其政策建議有助香港發展，相信市民會支持政府。

發展局局長黃偉綸指出，政府絕不會輕易放棄明日大嶼項目。（資料圖片）

黃偉綸說，土地供應專責小組曾就土地供應選項進行公眾諮詢，當時小組建議政府優先處理8個土地供應選項，包括東大嶼都會。小組亦曾提出，期望政府不會輕易放棄任何一個選項。

黃偉綸又說，政府很重視明日大嶼項目，該項目不單有助未來房屋供應，亦能夠紓緩新界西的交通情況等。他強調，政府絕不會輕易放棄這項目。

相信本港是理性社會

他估計，直至年底，財委會才能開會討論研究撥款，故至今仍有數月時間，期望未來可與市民及其他持分者溝通。他強調，其撥款只用作研究，並非立即填海，有關研究預料需時3年半，未來仍要再作規劃及諮詢工作。

他相信，本港是理性社會，若其政策建議有公共理據，並有助香港發展，市民會「聽得見」和支持政府。