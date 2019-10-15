【10.13示威】新華社：醫管局要力挺警隊嚴正執法　促糾偏止差

新華社發表題為〈糾偏止差，香港醫管局要做的是力挺警隊嚴正執法〉文章稱，香港警方日前在多區拘捕了肆意進行破壞活動的暴徒，其中包括將軍澳醫院的一名醫生，本應救死扶傷的醫生參與暴力活動已讓人扼腕嘆息，更令人匪夷所思的是，香港醫管局的第一時間回應，立場頗為偏差，令人懷疑這個負責管理香港公立醫院及診所的法定機構姑息包庇暴力。

文章認為，醫管局的回應滿篇對暴力不置一詞，反而強調醫院已向疑犯表達關切慰問，「更有甚者，醫管局在聲明中不但不譴責違法分子，還表示要『提供適切支援』『跟進職務安排』……人們不禁想問，醫管局到底是要和暴徒、暴力站在一起，還是與特區政府、法律正義站在一起？這樣不論是非黑白、邏輯混亂的回應給人的錯覺，是否在鼓勵更多醫護人員參與暴亂？」

文章批評，作為一個法定機構，醫管局卻表現出對警方執法的「冷漠」，對犯罪嫌疑人的「熱情」，對醫護人員參與非法活動的「偏袒」，其效果就是縱容乃至推波助瀾當下的暴力活動；「事實越來越清晰，香港修例風波是一場由外部反華勢力策動的港版『顏色革命』，在行動上更帶有恐怖主義的苗頭，當中的組織、物資、策略、文宣等都有精密部署，前線的暴徒更明顯受過嚴格訓練。這場鬥爭不只關係特區政府、警隊，更關係到香港未來。」

文章指出，日前近600名香港醫護界聯署呼籲停止暴力、堅守法治、支持警隊執法，與之相比，香港醫管局必須拿出明確的態度、堅定的決心、實際的行動，全力支持警隊執法；「對於那些拒絕、阻礙警察執法的醫院，對於那些違背救死扶傷天職、參加違法暴力活動的醫護人員，絕不能『和稀泥』、軟處理。」