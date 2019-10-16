【施政報告】林鄭赴立會前fb轉頭像　身穿藍衣寓意「雨過天晴」？

特首林鄭月娥今（16日）赴立法會宣讀新一份施政報告，遭民主派議員不斷高呼口號、高舉標語抗議，導致會議兩度暫停，政府最終宣布改以視像方式播出林鄭宣告整份《施政報告》，為首次特首未能在立法會宣讀《施政報告》。 林鄭今早約8時在Facebook更換其頭像，短短數小時即吸納3萬個「嬲嬲」、約6,000個「讚好」。該頭像是林鄭面露笑容、身穿藍色衣服的相片，未知是否如她早前如說一樣，希望香港雨過天晴、重新出發？

林鄭月娥在立法會時身穿一身素粉紅色的套裝，未有換上FB頭像中的藍色衣服。（余俊亮攝）

林鄭月娥昨（15日）會見傳媒時表示，今將會宣讀任內第3份《施政報告》，又指有決定進入立法會宣讀，期望獲得議員支持。她特別提及，《施政報告》選用天藍色，希望香港重新出發、雨過天晴。

她今早赴立會前在Facebook更換頭像，短短數小時內已吸引6萬個「嬲嬲」、6,000個「讚好」、480個「心心」等。在頭像中，林鄭面露笑容、身穿藍色衣服的相片，未知是否要配合「施政報告」的天藍色及主題，寓意香港將「雨過天晴」？不過林鄭頭像穿的藍色衣服，今日則未有出動，反而換上一身素粉紅色的套裝。

何君堯在Facebook發布與建制派議員的自拍照，又在帖文中指反對派的惡劣態度比以前兇狠。（何君堯facebook）

何君堯：陳淑莊健康完全恢復 可立刻回監倉服刑

另外立法會議員何君堯今早在Facebook發表帖文及數張與建制派議員的自拍照。他在內中提及，會議廳經裝修後已恢復原貌，但認為反對派的惡劣態度比以前兇狠，又指「因腦有病的陳淑莊等人嚴重干擾下停頓下來，最後陳因行為極不檢而被主席驅逐離場。」

何君堯表示，陳淑莊因健康理由獲法庭緩刑，但指她腦袋「神速地康復」，「今天她表現異常活躍，她跳跳紮還跳上議事廳大叫大嗌」，他指相信陳淑莊的健康已完全恢復，「可以立刻返回監倉服刑」，又強調自己稍後會致函律政司提出有關要求。