【施政報告】林鄭：對港青年充滿熱誠　「無講過小朋友是暴徒」

行政長官林鄭月娥今公布任內第三份施政報告，記者會上有傳媒問她今年為何把「與青年同行」的章節放在附篇，有別以往兩年的做法。 林鄭月娥解釋指，青年章節「放在最後不等於其最不重要，放在最後是最重要」，又表示自己從無講過被捕的小朋友或未成年人士全部是暴徒，但小朋友心智未成熟，因此政府幾過多重考慮後決定訂立《禁蒙面法》，希望家長校方可以勸喻小朋友勿參加激烈的活動。

林鄭月娥稱，小朋友心智未成熟，參加相當激烈的活動令人擔心。（張浩維攝）

林鄭:相信青年是有為的新一代

立場新聞記者提問，指林鄭月娥過往兩年的施政報告都有「與青年同行」的章節，今年該章節放在附篇，而施政報告的主體在有在各個章節分別提及「青年」三次。記者指出民調反映年紀越輕的青年對她越有意見，對五大訴求越有期望，質疑今份施政報告是否再一次告訴青年人他們不是香港的持份者?

林鄭月娥表示，今年施政報告聚焦土地房屋，很多往時的章節都放在副篇，副篇的作用是附加在報告中詳述政府施政理念，青年仍有獨立成章，「放在最後不等於其最不重要，放在最後是最重要」，之前數個章節無論是教育房屋醫療都有青年部份。林鄭月娥強調，對香港的青年人仍是充滿熱誠，相信他們是香港有為的新一代，希望能給予他們好的發展成長環境。

在今份施政報告的主體內容中三次提及「青年」，當中兩次有關「青年宿舍」，另一次在明日大嶼的章節中表示容許「青年人可參與構建人工島的城市設計」。

指小朋友心智未成熟 參加激烈活動令人擔心

記者又問到，政府在過去四個月拘捕近2000人，當中不少是15、16年歲或以下的小朋友，林鄭月娥身為一個母親，如何說服電影機前的父母他們的子女是林鄭口中「有組織、有預謀策劃的暴徒」，這種說法是否會令香港幾代人及其父母都與政府為敵。

林鄭月娥稱，沒有講過被捕的小朋友或未成年人士全部是暴徒，認為在大場社會鬥爭中，執法過程很難只拘捕最暴力的暴徒，「法律是法律，法律包括參加非法集會、襲警、擁有一些他不應擁有的物件。」

她指，小朋友心智未成熟，參加相當激烈的活動令人擔心，因此幾經考慮後決定訂立《禁蒙面法》，希望家長校方可以勸喻小朋友「勿以為載著面具就不知你是什麼身份，就可以去參加激烈的活動，影響前途。」