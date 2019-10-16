【施政報告2019】記招上被指「攬炒之母」　林鄭：示威者才想攬炒

特首林鄭月娥今（16日）發表任內第三份《施政報告》，她在下午三時將召開記者會回應提問。這次《施政報告》中政府提出多項開拓土地的政策，包括運用《收回土地條例》收回三類私人土地作百分百公營房屋及首置上車盤，計及新發展區等項目，料將成為記者會的重點。

【16:35】廣洲日報記者問及，立法會議員去信，要求規管有社交平台煽動年輕人行為，導致有警察受傷，另外關注香港在大灣區發展的問題。林鄭指，對於網上的煽動行為，以致警員起底等，她感到非常心痛，但指香港是法治社會，應以法律處理，強調警方會打擊網上罪行。不過若現時法例有不足的話，政府會檢視作更新和修訂。對於大灣區發展方面，香港做了不少功夫，提出三方共同小組跟進生態文明的工作，如這次施政報告的緣色渡輪，屬於廣義的生態文明的措施。

【16:31】社會有指林鄭是「攬炒之母」，她反駁示威者才想攬炒，她自己無這個想法。她又表示未來的日子很難過，但基於自己對香港的熱愛，會繼續堅持落去。

林鄭表示「一國兩制、高度自治」有保障，但不代表由香港人完全決定未來。外界會擔心土地共享計劃帶來公私勾結，林鄭表示土地共享計劃之下，七成樓面面積要撥為公營房屋或首置物業，基建及公共設施成本可從地價扣減。她表示有專業團隊監察及提供意見，會審視每一個案。這是3年計劃，主要是用於加快土地供應。

林鄭表示，社會補助包括關愛基金N無計劃，不能因擔心就不去做。她舉例租金管制不知道有沒有效，但強調不能因擔心就不幫助。

被問到《禁蒙面法》影響一般市民，有無重視他們的意見，林鄭表示當時已說是困難決定，亦不是即時有效，希望條例可以盡量處理各種情況。如果參加集會怕被拍到面容，她表示和平集會不必怕被人拍到，過去十幾二十年都是這樣。

【16:23】有記者稱，林鄭的《施政報告》中提及緊守數個原則，包括堅守「一國兩制」及不容許鼓吹港獨等，惟有關篇幅與去年內容相若，問及政府是否不需加大力度處理相關問題？另外「光復香港，時代革命」這口號是否危害國家安全、歌曲「願榮光歸香港」是否一首港獨歌，學校不容許學生唱？

林鄭指，《施政報告》中提及數個原則是香港最重要的基礎，若一年至一年之間有大改變就需要擔心，因這些基本上是歷久常新。另外就第二題問題，她稱若不是在選舉期的話，或許願意分享。但現時正值選舉期，選舉主任有機會要根按照情況處理候選人的參選資格，故由她回答不適合，強調選舉主任會按法律證據作出決定。

【16:16】新華社記者指，近月有關香港金融市場有很多傳言，金管局和港交所次出面闢謠，有立法會議建議加強網絡謠言管控。

林鄭表示，近月來非常困擾政府的就是傳言，不單是金融方面，還有關警隊的工作、政府的工作，網上有很多不實謠言，政府各部門要不斷地闢謠，但是要檢控又有另一重考慮，因香港是一個非常重視言論自由的城市。

另外，記者又問到近期有不少在香港上市的企業延遲上市，政府如何增強國際投資者對香港金融市場的信心。

林鄭月娥回答，政府重視金融規管和發展，去年四月港交所提出重要的上司條例改革，但今年情況有受影響，一方面是中美貿易戰引起的外來因素，二為近月香港發生的事，「如果我說沒有受影響投資者的信心，這是不可能的。」她指有一些打算來港上司的公司可能需要再考慮什麼時候再來，但雖然上司企業減少，但集資資金還是全球第三。她表示，如果香港能盡快止暴制亂，回復平靜，政府和港交所一定會加把勁推廣香港，希望海外投資者再次來到香港。

【16:03】有記者問及《施政報告》放寬首置按揭800萬以下樓宇可借9成，對樓價有沒有預期影響？另外政府推行有關措施，令政府經常開支增加多少？會否令香港造成結構性財赤？

林鄭表示，這次放寬首置按揭800萬以下樓宇可借9成，是想支援給首次自用購買物業人士，她相信置業人士看清情況才會入市。至於政府的十年建屋計劃，要做到改成七三比例，她稱政府要有足夠土地、財力和能力建屋，同時要視乎土地開拓的速度。

林鄭又指，雖然進入經濟逆轉，當政府收入有所下降，市民的期望上升時，政府府要保留實力、財力，故這次沒有推派錢的措施。她強調香港「好彩」，多年沒有赤字，亦有一定足夠的財政儲備。同時她《施政報告》中的經常性開支通常是有急切需要或用以幫助弱勢社群。最後她稱，大部分市民關心暴亂情況，希望社會回復平靜，使政府更有為地為香港重拾自信。

林鄭表示，明晚將於其facebook開直播與網民談《施政報告》。(林鄭fb)

明晚facebook開直播與網民談《施政報告》

【16:00】林鄭回答記者提問時強調，正如在她在9月4日發表電視講話，正式宣布撤回條例修訂時承諾，會與市民對話，聽取多方意見。

她指出，對話有多個情況，第一個是地區對話；第二個是深層次對話，而有關討論將會是閉門形式的，又指，這類閉門的深層次對話最少已召開了四場，每一次大約進行三至四小時。

林鄭並同時公布第三種形式，就是明日將於其facebook即時與網民對話，他們可在此平台提問有關《施政報告》的問題，林鄭亦會在現場直播中回應。

林鄭指，由於目前的社會情況，部份參與對話人士不欲被人知道或認出，以免被同輩攻擊或示威者攻擊，強調這類社區對話需以閉門形式進行。她又指，與更多人溝通，是她餘下任期及政府非常重視的環節之一。

【15:52】記者問以70億元買47艘環保渡輪，政府買了之後擁有權在船公司，是否「益咗」船公司。

林鄭表示渡輪公司營運、投資成本很高，以今日營運情況，不補貼是「無得做」。政府未考慮整個合約怎樣做，但應該不能讓營運商作投資等，只是讓他們不必大幅加費。

今次教育政策方面亦有着墨，有一項是一次學習津貼恒常化，中學日校、小學及幼稚園都有2,500元津貼。至於大學及專上學院學生則有另一安排，而施政報告附篇亦有一些章節幫助他們。她強調，政府累積經常性開支有80億元，特別是專上教育，現時升讀的學生都有3萬多元補貼。

林鄭表示，政府非常有決心及盡最大努力，讓區議會選舉舉行，但需要在平和一些的情況舉行。至於參選人資格方面，是選舉主任按法律及參選人資料作決定。對於選舉主任會否受壓，大家看到現在有很多「起底」及網上欺凌，她表示不希望看到會發生。

被問到DQ候選人的選舉主任，在美國如通過《香港人權與民主法案》之後，會否受到美國制裁，林鄭表示不需要外國政府告訴我們，香港的人權、自由、法治有多重要，這是大家都會維護的。

【15:41】有記者問及，《明報》民調顯示過半人認為造成暴力衝突，政府要負最大責任，另有七成人認為要重組警隊，超過八成人要求成立獨立調查委員會；此外《基本法》等23條在過往《施政報告》都有出現，但今年施政報告卻沒有提及，是否任內不會再進行？最後問道會否收回整個粉嶺高爾夫球場？

林鄭稱，目前首要工作是停止暴力，她認為現時有人不斷升級暴力行為，極端地造成破壞，不相信愛護香港的人會做這些目無法紀的事，強調整個社會應一起對抗暴力行為。另外她過往都提及《基本法》第23條是憲制責任，但在香港做本地立法或引起大紛爭，必須審時度勢，強調仍有其他方法都會用以保障國家安全，因國家安全都不能保障的話，特區政府前途都受危害。林鄭又表示，目前的紛爭仍未能遏止，要做另一項爭議性大的議題可能性低。

此外對於土地供應專責小組的建議，政府已經全盤接受，其中會先收回一部分高球場，特別是當區居民擔心若收回全部高球場發展的話，對當區交通造成大壓力。

【15:28】有記者問及，林鄭這次引用《收回土地條例》，在上年立會曾指可能會面對法律風險，為何林鄭擔任發展局局長、政務司司長多年都沒引用，突然認為會做到？另外政府將首置按揭的樓價提高，會否有機會吸引更多人入市，造成更多負資產？

林鄭指政府往時都有引用《收回土地條例》，一是按照規規劃圖上的用途引用，二是當需要興建公路、醫院等會引用有關條例。她提及，今日因政府將市民的房屋需求放在第一位，故認為政府應介入處理有關問題，其中為避免司法覆核問題，在改劃私人土地作用途時，必需要百分百公營房屋，雖然不等於不會面對司法覆核挑戰。

她又稱，去年土地大辯論，專責小組稱欠1200公頃的土地屬低估的數字，她認同但強調這次施政報告提供的數目都不少，認為要整個社會齊心協力才做到。至於放寬按揭，金管局都發聲明，計劃協助有即時自用需要的人士，她指香港事實上有不少、專業人士，供得起樓但給不到首期。

【15:18】第四個例子為，過去著重政府庫房收入，決定是否徵收隧道費用，今年提出以交通管理情況，而非政府庫房收入因素決定是否徵收隧道費用: 提出在北大嶼山隧道幹線隧道管制區的收費，會隨明年開通第二條通往大嶼山的公路，即屯門至赤鱲角連接路後，新舊隧道都會免費。同樣，當將軍澳－藍田隧道在2021年興建完成後，它和現時通用的將軍澳隧道都會不再徵費。

第五個例子為，離島市民承擔交通費用，用公帑補貼。其中會由6條增至14條，將大大減低離島渡輪的收費，同時會斥70億為11條航線增加47首新船，以提升新船推動環保。

至於在明日大嶼方面，她稱會構建平台與不同專業人士討論明日大嶼的規劃，另一方面會研究明日大嶼填海起的樓宇與市民現時的房屋、樓宇問題連繫起來，強調會聽大家意見。

林鄭又問，「面對越多越多暴力，暴力能為我們帶來甚麼？」，她呼籲大家珍惜城市，為香港回復平靜，特別是在2019年區議會選舉前，希望能令社會安穩。

林鄭月娥原定赴立法會宣讀新一份施政報告，遭民主派議員不斷高呼口號、高舉標語抗議，導致會議兩度暫停，政府最終宣布改以視像方式播出林鄭宣告整份《施政報告》。（梁鵬威攝）

【15:05】林鄭首先發言，指今早在立法會做了很短暫的發言後，需要透過視像向全港市民公佈任內第三份《施政報告》。又指新一份的《施政報告》標題：「珍惜香港、共建家園」，她特別強調「珍惜香港」，因為過去幾個月，香港紛爭不斷，面對住持續升級的暴力，指大家都憂心如焚。

林鄭指，「珍惜香港」既是一個呼籲，亦是一個香港市民的共同願望，「今日無論大家的政治立場是如何，都希望大家能夠放下分歧，尋求方法，一同為香港找尋出路」。

同時亦帶出了標題的第二部份「共建」， 林鄭指這個標題的信息是希望大家一齊用行動，努力去共建香港這個家。林鄭又指，今年宣讀的《施政報告》重點討論房屋及土地供應，卻指出，香港作為「我們的家、我們這片熱愛土地」，決不是一堆房屋、亦不是只是《施政報告》附篇中涵蓋的其他政策措施，她指出，「這個家應該包含住大家對於多元文化、自由開放，發展公平、公正，互相尊重及包容等價值」，並認為這就是香港重要的精神面貌。

林鄭又強調，縱使重視行政效率，亦必須要耐心聆聽。

第一：擺脫了傳統的官方思維，大膽去接納以往政府有保留，但不少市民樂見的政策措施。例如，大膽採用收回條例去收回私人土地建房屋。

第二：賦予市區重建局一個新任務，讓市區重建局可在重建項目上提供一些資助房屋及合資格人士。

第三：為正輪候公屋的低收入家庭提供現金津貼，林鄭稱在無沒有租管下提供現金津則或許會令業主受益，但她強調問題需要解決，「辦法總比困難多」，「為何不可用現金紓解壓力」，以解燃眉之急，故關愛基金為非公屋、非綜緩的低收入家庭提供現金津貼。

【15:02】記者會開始。特首林鄭月娥先手持《施政報告》及《附篇》向記者展示。

特首林鄭月娥今（16日）原定赴立法會宣讀新一份施政報告，遭民主派議員不斷高呼口號、高舉標語抗議，導致會議兩度暫停，政府最終宣布改以視像方式播出林鄭宣告整份《施政報告》，為首次特首未能在立法會宣讀《施政報告》。