【逃犯條例】港研民調：特首與3司長評分齊創新低　林鄭得1.95分

行政長官林鄭月娥將於昨日（16日）發表任內第三份《施政報告》，外界反應「彈多過讚」。 香港研究協會最新的民調顯示，特首林鄭月娥與三位司長評分，齊齊創其上任以來新低。 林鄭的滿意度評分為1.95分，較上一次調查（8月5日至15日）跌0.11分。

香港研究協會於今年9月30至10月10日訪問1,613名十八歲或以上市民，請受訪者就對特首、司局長及特區政府的滿意度進行評分，1分為非常不滿意，5分為非常滿意。林鄭的滿意度評分跌至得1.95分。

三位司長評分也創新低，並以律政司司長鄭若驊評分最低，為1.61分，較上次調查跌0.14分；財政司司長陳茂波再下跌0.07分，為1.93分；政務司司長張建宗亦下跌0.09分，得2.1分。

在十三名局長評分悉數下跌，當中教育局局長楊潤雄跌幅最大，得1.98分，較上一次調查跌0.23分。

評分最好的為食物及衞生局局長陳肇始，有2.45分；至於民政事務局局長劉江華評分排榜尾，得1.88分。

林鄭的滿意度評分為1.95分。(資料圖片/羅君豪攝)

特區政府九項施政表現的滿意度同樣悉數下跌，其中「促進經濟發展」的跌幅最大，較上次調查下跌0.16分，得2.05分，而「促進社會和諧」評分最低，得1.92分。

香港研究協會指出，香港正面臨回歸以來最困難時刻，暴力衝擊和破壞行動持續，令港府出現前所未有的管治危機和社會危機，促請特區政府以最大的承擔和勇氣，虛心聆聽各界聲音，邀請智庫代表、專家學者就社會深層次問題進行專題研究，提出可行的政策措施。