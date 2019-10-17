【立法會】財經事務委員會完成選舉　張華峰任主席、梁繼昌副主席

立法會上周復會，其中內務委員會經過長時間會議仍未能選出新一年度主席及副主席，財委會經兩次會議後，終選出立法會議員陳健波當選新一年度的財委會主席。立法會保安事務委員會今召開會議，主席，民主派再次重操故技，不斷提名不同議員參選主席，主持會議的涂謹申稱因稍後時間有不少會議要舉行，故將在下次會議才選出正、副主席。 另外，財經事務委員會成為首個於首次會議便順利選出正副主席的事務委員會，金融服務界議員張華峰順利當選主席，會計界梁繼昌則為副主席。

蔣麗芸當選衛生事務委員會主席

衛生事務委員會在下午四時開始，會議開始約15分鐘後，完成主席選舉提名程序，陳志全提名衛生事務委員會主席、醫學界陳沛然，建制派推舉民建聯蔣麗芸，另外黃碧雲、張超雄亦接受提名參選。

陳志全提出應給乎候選人發言時間簡述政綱，蔣麗芸認為發言時間要限制在1分鐘內，陳沛然和黃碧雲表示無所謂，結果由主持會議的衞生服務界李國麟決定每人1分鐘發言。會議最終加時15分鐘進行投票程序。

最終蔣麗芸以22票當選主席，陳沛然得6票；黃碧雲得1票；張超雄0票。

會計界梁繼昌當選為財經事務委員會副主席。（余俊亮攝）

張華峰當選財經事務委員會主席 梁繼昌任副主席

下午三時半召開的財經事務委員會，成為首個於首次會議便順利選出正副主席的事務委員會，金融服務界議員張華峰在會議開始2分鐘內順利當選主席，其時與會的泛民只有涂謹申，莫乃光及梁繼昌，三人未有任何動作。張當選後，建制議員即歡呼，會計界梁繼昌亦在1分鐘後當選副主席。

張華峰感謝各委員的支持，表示希望其他事務委員會亦可同樣有效率。

保安事務委員會主席、民建聯陳克勤表示，委員會共有五十三個委員，屬十八個事務委員會中最多，並宣布展開選主席程序。（羅君豪攝）

保安事務委員仍未選出正、副主席

下午兩時召開首次保安事務委員會，毛孟靜先提名鄭松泰，鄭松泰接受提名。旅遊界姚思榮則提名現任主席陳克勤，故把選舉主持的責任交予副主席、民主黨涂謹申擔任。

人民力量陳志全一度提名石禮謙，石禮謙拒絕；民主黨林卓廷再嘗試提名石禮謙，指他為公正、持平，希望他可以考慮接受提名，不過石禮謙再次拒絕。新同盟范國威其後提名民主黨主席胡志偉出任主席，當時胡志偉不在席，不過范國威則稱曾WhatsApp前黨友胡志偉，已知悉他願接受提名。

專業議政梁繼昌提名盟友李國麟出任主席，不過有議員質疑他是監警會前主席，或有衝突，涂謹申最終花十多分鐘處理，指他已辭任監警會，有資格參選，不過最終李國麟稱需再考慮提名，現階段不接受。

區諾軒則指，陳克勤小時候或為少年警訊成員，又質疑身兼區議員的議員擔任地區滅罪委員會正、副主席，違反相關規例。最終由於發展事務委員會於2時30分召開，涂謹申宣布會議結束，下次會議繼續選舉程序。

根據《議事規則》第77(6)條、《內務守則》第22(h)條規定，事務委員會的正副主席，不得擔任事務委員會認為與其職權範圍直接相關的政府職權團體的主席或副主席。不過監警會前委員黃碧雲指，監警會不是政府諮詢機構，而是法定團體，認為監警會正副主席可參選。