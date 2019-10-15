【立法會】何君堯稱毛孟靜「食慣洋腸」　堅持不收回言論被逐離場

立法會內務委員會今日(15日)續會選舉主席，在民主派互相提名下，有22位泛民議員出選，挑戰現任內會主席民建聯李慧琼。 會議進行至討論選舉論壇的方式及程序時，何君堯斥責毛孟靜誤解他的言論時，用「食慣洋腸」形容毛孟靜，惹起民主派議員不滿。主持郭榮鏗其後認為何君堯的言論不當及有冒犯性，要求他收回言論，但何君堯拒絕，最終郭榮鏗將何君堯趕離會議室。

何君堯稱毛孟靜「食慣洋腸」，令泛民議員嘩然。（羅君豪攝）

當內務委員會會議進行到接近中午休會時，何君堯稱主持選舉的公民黨郭榮鏗身為律師，應該更重視程序，提議首先從三個論壇的方式先揀取一個，再討論相關細節。毛孟靜質疑，何君堯「開口埋口身為律師」，感覺是只有律師才能表達意見，指他的言論有歧視非律師身份議員之嫌。何君堯回應稱「食慣洋腸」的人理解可能不同，民主派議員立刻嘩然，何君堯亦隨即離開會議室。郭榮鏗表示這說法是冒犯言論，於是暫停會議10分鐘，等待何君堯返回會議室後再詢問他會否收回言論。

毛孟靜斥何君堯言論是性騷擾 林卓廷：冒犯所有女性議員

短暫休息過後，毛孟靜以英語發言，稱何君堯剛才的言論是涉及性騷擾及種族歧視，認為他不適合做立法會議員，更形容何君堯的言論是羞恥。民主黨林卓廷補充，何君堯的言論是冒犯及羞辱了立法會內的女性議員。尹兆堅亦表示，要求何君堯正式向毛孟靜道歉，更指何君堯本身劣跡斑斑，是將「社團文化、性騷擾文化」帶入議會，令議會尊嚴受損。

何辯稱「食慣洋腸」與「食開意大利粉、臘腸」無分別

何君堯質疑剛才的說法與性無關，指認為「食慣洋腸」與「食開意大利粉、臘腸」沒有分別。他質疑在哪一本字典的定義中，指出「食洋腸」此說法是有冒犯性，並指自己沒有冒犯的含義。

郭榮鏗其後裁決時表示，何君堯的說法是極度冒犯性，如果他不收回言論，則會命令他退席。何君堯反駁，指自己是行使表達自由，所以不會收回言論，更提出規程問題，指鄭松泰剛才亦以冒犯性言論斥責他，要求郭榮鏗處理。

郭榮鏗隨後要求保安請何君堯離開，何君堯離開時與民主派議員互罵「人渣」，更稱「我會自動行開」。郭榮鏗其後詢問鄭松泰及林卓廷會否收回剛才的冒犯性言論，鄭松泰表示願意收回，而林卓廷則表示不會收回他斥責何君堯「人渣」的言論，但為免令郭榮鏗「難做」，因此表示今日不會返回會議室。